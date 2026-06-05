El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, se pronunció sobre las críticas hacia la pintura morada y la imagen de ajolotes que se ha utilizado en infraestructura urbana y obras que ha entregado la administración capitalina, y recomendó el jarabe “Ajolotius” a quienes “la hacen de tos” por este tema.

“Para los que la hacen de tos por la transformación de la ciudad ¡aquí les tengo el remedio perfecto!”, escribió en redes sociales.

El mensaje se difundió en un contexto de obras que aún están en proceso en distintos puntos de la CDMX, a menos de una semana de que se inaugure la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México. Entre las intervenciones que ha realizado la administración capitalina destaca la pintura morada en puentes peatonales y avenidas, así como la imagen de la mascota del Gobierno para la justa deportiva —un ajolote con penacho de Quetzalcóatl— que se ha puesto en obras, murales, señalética y otros elementos del espacio urbano.

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A través de un video que subió a su cuenta de X, el encargado de la política interior de la capital del país dijo a quienes critican la imagen que se ha dado en las últimas semanas a la CDMX que en lugar de armarla de tos, “se echen” este jarabe.

“Resulta que fui a la farmacia porque tengo un poco de tos y me recetaron este jarabe: Ajolotius. Se los recomiendo a todos los que la hacen de tos, de que si estamos pintando la ciudad, que si los ajolotes por todos lados. Miren, hasta un jarabe, Ajolotius. Y justamente es recetado para los que tienen tos”, dijo.

Imagen de ajolote causa polémica en la CDMX

En las últimas semanas, la pintura morada y la imagen de los ajolotes ha causado polémica entre los capitalinos, que incluso han inundado las redes sociales con memes.

La pintura morada y la imagen de los ajolotes ha causado polémica entre los capitalinos. Foto: Arantxa Meave/ EL UNIVERSAL

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En mayo pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la llamada “ajolotización” de la ciudad, pues aseguró que se busca “llenar de color lo que antes era gris”, y resaltó el morado como el color del feminismo.

“Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizanzo. Es más, las y los invito a que sigamos ajolotizando y transformando juntas y juntos la ciudad”, resaltó durante la entrega de la renovación del Tren Ligero.

Para los que la hacen de tos por la #transformación de la ciudad ¡aquí les tengo el remedio perfecto! pic.twitter.com/ioXQsTZfIh — César Cravioto (@craviotocesar) June 5, 2026

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