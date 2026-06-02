El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto hizo un llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que afecten lo menos posible a los capitalinos durante sus movilizaciones.

“Hacemos un llamado respetuoso a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que mientras desarrollen sus actividades en la ciudad se afecte lo menos posible a los habitantes de la ciudad”, dijo, la tarde de este martes, durante una conferencia de prensa sobre las manifestaciones del magisterio.

De igual forma, mencionó que se está en dialogo con comerciantes y vecinos del Centro Histórico para que se vean afectados lo menos posible, por lo que han solicitado a la Secretaría de Gobernación que en las mesas de diálogo con la CNTE se plantee liberar las partes peatonales para que la gente circule por el primer cuadro de la ciudad.

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Por otro lado, el secretario de Gobierno capitalino aseguró que ante las movilizaciones del magisterio ve condiciones para la realización de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol y de los festivales futboleros.

“Yo veo condiciones a que se desarrolle el festival futbolero en el Zócalo de la Ciudad y por supuesto todas las condiciones para que se lleve a cabo los cinco partidos del Mundial que tendremos en la Ciudad”.

De igual manera, consideró que hay condiciones para llegar a un acuerdo entre autoridades federales y la CNTE, y pidió disposición del magisterio para concretar una solución.

César Cravioto informó que este martes se reunió con comerciantes para dialogar sobre sus afectaciones por las manifestaciones de los maestros y será mañana miércoles cuando se informe sobre las peticiones de este gremio.

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