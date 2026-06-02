A nueve días de la Copa del Mundo 2026, la administración capitalina alista más de mil actividades culturales y deportivas a las que podrá acceder la población a lo largo y ancho de la Ciudad de México a la par que tendrá lugar la justa deportiva.

En los 18 festivales futboleros que se instalarán en distintos puntos de la ciudad, además de las megapantallas para disfrutar de los partidos, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales y activación física, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Queremos que la población de esta ciudad deje de ser espectadora frente a las pantallas y se convierte en protagonista de un Mundial con cultura y deporte, y qué mejor de hablar de futbol y jugarlo, no sólo verlo. Vamos a tener muchas actividades deportivas”, dijo.

Entre las actividades previstas destaca “La ola más grande del mundo” y el Desfile de los Pueblos y Culturas. Foto: Especial

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Entre las actividades previstas destaca “La ola más grande del mundo” que se realizará este fin de semana, el Desfile de los Pueblos y Culturas que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio.

Bancas de Frida Khalo y esculturas de ajolotes

En un evento que se realizó en el Bosque de Chapultepec, a la par que en el Centro de la CDMX se registraban bloqueos de la CNTE, la secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen, detalló todas las actividades que se esperan para las próximas semanas, entre las que destacan esculturas de ajolotes y bancas con motivos de la famosa pintora Frida Kahlo.

Por ejemplo, resaltó la exposición “Mirada de Gol. Fotógrafas en la Cancha” en las rejas del Bosque de Chapultepec; la exhibición Ciudad de los Cuatro Mundiales en la Galería Ágora del Pueblo; y la exposición “Pase Colectivo” una exposición mural que se ubica sobre Tlalpan.

"Queremos que la población de esta ciudad deje de ser espectadora frente a las pantallas y se convierte en protagonista de un Mundial con cultura y deporte", mencionó la mandataria. Foto: Especial

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Asimismo, estará disponible la exposición “Ajolotes en el Corazón” que consta de piezas intervenidas que se colocarán en los festivales futboleros y en lugares emblemáticos como el Paseo de la Reforma. Se trata de piezas similares a las de los nopales que se instalaron a principios de este año en la plancha del Zócalo.

Otro de los atractivos que tendrá la CDMX en estas semanas es la exposición de arte público “Ven y Siéntate con Frida” que consta de bancas de Frida Kahlo, en las que la población podrá sentarse. El diseño de las bancas es de la artista plástica Paola Pineda y estarán intervenidas por 30 mujeres.

“Esta exposición solamente la hacen mujeres; 30 mujeres artistas y colectivos de esta ciudad, que van a estar interviniendo a estas Fridas, ustedes pueden llegar, sentarse en la banca de Frida, tomarse su foto, van a estar también por toda la ciudad y en los festivales futboleros”, precisó.

vr/cr