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A nueve días de la Copa del Mundo 2026, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) Myriam Urzúa, afirmó que los pronósticos indican que las lluvias en estos días sean sobre todo por las tardes, con probabilidades de entre 60 y 70%, mientras que en las mañanas y hasta las 15:00 horas existen probabilidades de entre 10 y 20%.
En entrevista posterior a la presentación de la agenda cultural y artística por el Mundial, la secretaria precisó que los pronósticos se están sacando cada 4 días, ya que no se puede decir a tan largo plazo cuando lloverá.
“Tenemos bastantes buenos meteorólogos que nos están diciendo que especialmente estas lluvias se van a dar en las tardes. Tenemos un 60-70% de posibilidades de lluvias en las tardes. En las mañanas, hasta las 3 de la tarde, generalmente tenemos entre un 10 y un 20% de posibilidades; pero eso lo vamos a ir viendo día a día”, dijo.
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Urzúa Vanegas afirmó que la administración capitalina está preparada para recibir el Mundial, con el fortalecimiento de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), especialmente con el equipo pesado con el que se cuenta, además del protocolo en el que trabajan distintas dependencias en conjunto.
vr
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