La alcaldía Tlalpan abrirá oficialmente, el próximo 5 de junio, su temporada mundialista con una agenda que se extenderá hasta el 19 de julio y que busca convertir a la demarcación en un punto de encuentro para habitantes, visitantes y aficionados que vivirán la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la alcaldesa Gabriela Osorio destacó que el programa preparado que lleva por nombre “Tlalpan Mundialista” nace de la convicción de que el Mundial debe vivirse más allá de los estadios y convertirse en una oportunidad para fortalecer la identidad comunitaria, impulsar la economía local y mostrar al mundo la riqueza cultural, gastronómica, turística e histórica de la alcaldía.

La programación contempla actividades distribuidas en distintos puntos de la demarcación, desde el Centro de Tlalpan hasta pueblos originarios y espacios deportivos, con una oferta que integra festivales gastronómicos, conciertos, recorridos culturales, actividades recreativas, torneos deportivos y experiencias turísticas para públicos de todas las edades.

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Se informó que uno de los componentes centrales del programa será Mundial en el Barrio, iniciativa que llevará la experiencia mundialista a colonias y comunidades mediante la Copa del Barrio, torneo que se desarrollará en las 41 canchas rehabilitadas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

La estrategia también contempla intervenciones artísticas en espacio público, incluyendo la realización del mural futbolístico más grande de la demarcación, con más de mil metros intervenidos.

“Además de las actividades deportivas, Tlalpan impulsará un corredor turístico y cultural, un Pasaporte Turístico para visitantes y una amplia programación gastronómica y cultural orientada a mostrar la riqueza de los pueblos originarios, las tradiciones locales y el talento comunitario”, externó.

Como parte de este esfuerzo participarán instituciones académicas y culturales, entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que colabora en la realización del documental Futlalpan, una producción dedicada a rescatar la memoria futbolera de la demarcación y el vínculo histórico de sus comunidades con este deporte.

La estrategia contempla también la operación de un Espacio Mundialista en el Centro de Tlalpan y la realización de uno de los Festivales Futboleros impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México en el Deportivo Vivanco, donde se desarrollarán actividades culturales, deportivas y recreativas para las familias durante el periodo mundialista.

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“Para la alcaldesa Gaby Osorio, más allá de la celebración deportiva, Tlalpan Mundialista busca consolidar un legado territorial que permanezca después del silbatazo final mediante infraestructura recuperada, promoción turística, fortalecimiento comunitario y una mayor apropiación del espacio público por parte de las y los habitantes de la alcaldía”, reportó la demarcación.

Cartelera mundialista

Premiere del documental Futlalpan.

Festival Futbolero en el Deportivo Vivanco.

Copa del Barrio en las 41 canchas rehabilitadas.

Mural mundialista de más de mil metros intervenidos.

Festival Originario.

Festival Fogones México.

Feria del Taco.

El Fin Más Padre.

Festival del Caldo Tlalpeño.

Vibra Oaxaca en Tlalpan.

Orgullo Mexa.

México Late en Tlalpan.

Plaza del Bolero.

Rodada Mundialista.

Medio Maratón del Día del Padre.

Corredor Turístico y Cultural.

Pasaporte Turístico Tlalpan 2026.

Museo del Futbol en Casa Frissac.

Torneos de eSports.

Activaciones deportivas y recreativas para familias.

Recorridos culturales en los 11 pueblos originarios.

Encuentro de artesanos mexicanos.

Emprendedores de Tlalpan para el Mundo.

Conciertos y presentaciones musicales nacionales e internacionales.

mahc/LL