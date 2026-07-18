Zacatecas. - Entre los 10 cuerpos encontrados esta mañana en tres municipios de Zacatecas figura el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, cuyo asesinato ha generado gran conmoción en la clase política, empresarial y del sector minero.

De manera extraoficial se ha vertido que el expresidente municipal habría sido privado de la libertad en el municipio de Sombrerete y este día su cuerpo fue localizado, presuntamente envuelto y con signos de violencia a un costado de la carretera federal 54, en el entronque que conduce a la comunidad de Los Reyes, en el municipio de Sain Alto.

El exalcalde es la primera víctima identificada de este multihomicidio ocurrido en la zona norte de la entidad, colindante con el estado de Durango.

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Cabe mencionar que Castrejón Valdez fue presidente municipal de Sombrerete en el periodo 2016-2018, siglado por el PAN, así como fundador del Grupo Cavi, una empresa dedicada a la construcción y mantenimiento en compañías mineras.

El exalcalde es la primera víctima identificada de este multihomicidio ocurrido en la zona norte de la entidad. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Debido a que fue militante de Acción Nacional, uno de los primeros en confirmar el fallecimiento fue el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, quien no solo externó las condolencias, sino también emitió un pronunciamiento: “Resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes la necesitan”, (…) una investigación seria y transparente para esclarecer plenamente los hechos", además de exigir que se investigue y esclarezca el caso.

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A las condolencias también se sumaron diversos legisladores locales y federales del PAN, así como de otros partidos, entre ellos, el senador morenista Saúl Monreal Ávila, mientras que del sector empresarial destaca una condolencia del Clúster Minero de Zacatecas.

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Debido a que fue militante de Acción Nacional, uno de los primeros en confirmar el fallecimiento fue el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, quien no solo externó las condolencias, sino también emitió un pronunciamiento. | Foto: Especial.

De acuerdo con los primeros reportes, cinco víctimas fueron colgadas y abandonadas en un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco; mientras que otras cuatro más fueron encontradas en el municipio de Morelos, así como una víctima localizada en Sain Alto, la cual posteriormente se supo que es la que corresponde al cuerpo del exalcalde de Sombrerete.

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La estrategia de seguridad del gobierno de David Monreal está en la mira, pues en los últimos dos años ha reducido los homicidios dolosos del crimen organizado. | Foto: Especial.

Este hecho ha encendido las redes sociales, donde se han difundido las imágenes de los cuerpos que fueron colgados en un puente vehicular que causó horror entre la población y de nueva cuenta ha colocado a Zacatecas en la mira, así como en la estrategia de seguridad del gobierno de David Monreal, ya que durante los últimos dos años, la administración estatal ha sostenido que esta entidad figura en los primeros lugares en seguridad al argumentar que es el estado que ha logrado reducir de manera significativa los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado.

Cabe mencionar que, tras los hallazgos, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, debido a la grave situación del caso, el Grupo de Inteligencia Operativa se reunió de manera extraordinaria para sesionar y que, una vez que concluya, se dará a conocer mayor información oficial de estos hechos.

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JACL/cr