Mérida, Yucatán.- Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) revelaron que el cáncer de próstata sigue al alza en Yucatán, pues este año se registra un incremento del 10 por ciento en el número de casos de la enfermedad.

El informe de la Secretaría de Salud Federal indicó que al cierre del primer semestre del año se confirmaron 179 casos de tumor maligno de próstata, frente a los 163 contabilizados en el mismo periodo del 2025.

La dependencia señala que existe una tendencia ascendente que el estado ha mantenido en los últimos años, que coloca a Yucatán por encima de Campeche y Quintana Roo, ya que estas entidades reportan 19 y 2 casos, respectivamente.

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Estos informes mantienen a Yucatán como el estado con mayor incidencia de la Península y entre los focos rojos del país.

A nivel nacional, Yucatán se ubicó en el séptimo lugar por el número de casos, por debajo de Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Sonora y Chihuahua.

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La Secretaría de Salud Federal advirtió que el cáncer de próstata representa el tumor maligno más frecuente entre los hombres y una de las principales causas de muerte por cáncer en México.

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Además de que su incidencia aumenta conforme avanza la edad, especialmente después de los 50 años, aunque el riesgo también se incrementa cuando existen antecedentes de familiares con la enfermedad.

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