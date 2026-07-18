[Publicidad]
Mérida, Yucatán.- Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) revelaron que el cáncer de próstata sigue al alza en Yucatán, pues este año se registra un incremento del 10 por ciento en el número de casos de la enfermedad.
El informe de la Secretaría de Salud Federal indicó que al cierre del primer semestre del año se confirmaron 179 casos de tumor maligno de próstata, frente a los 163 contabilizados en el mismo periodo del 2025.
La dependencia señala que existe una tendencia ascendente que el estado ha mantenido en los últimos años, que coloca a Yucatán por encima de Campeche y Quintana Roo, ya que estas entidades reportan 19 y 2 casos, respectivamente.
Lee también Recala tortuga carey sin vida en playas de Progreso, Yucatán; especialistas de Cetmar investigan causas del deceso
Estos informes mantienen a Yucatán como el estado con mayor incidencia de la Península y entre los focos rojos del país.
A nivel nacional, Yucatán se ubicó en el séptimo lugar por el número de casos, por debajo de Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Sonora y Chihuahua.
[Publicidad]
La Secretaría de Salud Federal advirtió que el cáncer de próstata representa el tumor maligno más frecuente entre los hombres y una de las principales causas de muerte por cáncer en México.
Lee también Activan Consejo Municipal de Protección Civil en Nuevo Laredo por aumento del nivel del río Bravo; garantizan respuesta oportuna
Además de que su incidencia aumenta conforme avanza la edad, especialmente después de los 50 años, aunque el riesgo también se incrementa cuando existen antecedentes de familiares con la enfermedad.
[Publicidad]
Identifican a exalcalde de Sombrerete como una de las 10 personas asesinadas en Zacatecas; cuerpo presenta signos de violencia
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Querétaro vs América EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego de Liga MX
Universal Deportes
Matías Almeyda inicia con apretada victoria su etapa con Monterrey
Universal Deportes
Resultado: Chivas pierde increíble racha al caer vs Toluca en J1 del Apertura 2026
Metrópoli
Cae árbol de 20 metros sobre varios autos estacionados en calles de la alcaldía Cuauhtémoc; tres personas presentan crisis nerviosa
Fútbol
¡Tirarán la casa por la ventana! FIFA promete cierre memorable para la Copa del Mundo
Al día
Sheinbaum vuela a la final de la Copa del Mundo en avión de la Sedena
Fútbol
FIFA reconoce disgusto con pausas de hidratación, analizará su continuación
Espectáculos
“Mi corazón esta devastado” Aylín Mujica despide a su hijo con emotivo mensaje