El brote de ciclosporiasis, conocida coloquialmente como la enfermedad de la "diarrea explosiva", continúa bajo investigación de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificaran un vínculo epidemiológico entre cientos de contagios y el consumo de lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell.

La página oficial de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicó los puntos clave del surgimiento del caso ciclosporiasis. Foto: CDC

El caso también ha adquirido relevancia política y comercial debido a que parte de la cadena de suministro de la lechuga investigada conduce a una subsidiaria de Taylor Farms ubicada en Guanajuato.

Sin embargo, tanto las autoridades estadounidenses como el Gobierno de México han subrayado que ese dato corresponde únicamente a la trazabilidad del producto y no demuestra que la contaminación se haya originado en territorio mexicano.

Cronología del brote de Cyclospora en Estados Unidos

Aunque el brote comenzó a acaparar titulares durante julio, la investigación muestra que la propagación inició semanas antes.

Los CDC establecen el 1 de mayo como el comienzo del periodo de vigilancia de la temporada 2026 de ciclosporiasis, enfermedad que ha ganado notoriedad por uno de sus síntomas más característicos, la llamada "diarrea explosiva". Posteriormente determinaron que la mayoría de los pacientes desarrolló síntomas entre el 1 de mayo y el 9 de julio, con una media de inicio el 22 de junio, lo que indica que el brote llevaba tiempo expandiéndose antes de ser identificado públicamente.

A principios de julio, la agencia sanitaria reportó 145 casos confirmados en 17 estados, la primera señal pública de que la enfermedad estaba creciendo. Para el 13 de julio, el balance ascendía a mil 645 casos confirmados desde el inicio de la temporada y más de 5 mil 100 casos adicionales bajo análisis, por lo que los CDC advirtieron que las cifras continuarían aumentando debido al retraso entre el contagio, el diagnóstico y la notificación oficial.

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Alerta por diarrea explosiva (16/07/2026). Foto: Pixabay

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Lechuga, Taco Bell y México

Tres días después, el 16 de julio, los CDC anunciaron que habían identificado un brote multiesatal relacionado con lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados. Hasta ese momento, la investigación contabilizaba mil 644 personas enfermas, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, mientras continuaban las labores para determinar cómo ocurrió la contaminación.

Mapa de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con los reportes por estado de las infecciones por ciclosporiasis. Foto: CDC

En total, las autoridades sanitarias estadounidenses mantienen bajo investigación cerca de 7 mil casos confirmados o sospechosos relacionados con Cyclospora, el parásito causante de la llamada "diarrea explosiva". La cifra equivale a un incremento de aproximadamente 27 veces respecto a los casos registrados durante el mismo periodo del año pasado.

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¿Por qué el brote escaló al terreno político?

El caso dejó de ser únicamente un asunto sanitario cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que la cadena de suministro de la lechuga investigada convergía en un proveedor cuya subsidiaria opera en el estado de Guanajuato. Para entonces, el brote de la llamada "diarrea explosiva" ya acumulaba miles de casos confirmados y sospechosos bajo investigación en Estados Unidos.

Como consecuencia, Taylor Farms, uno de los mayores productores de verduras frescas de Estados Unidos, anunció el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg producida por esa subsidiaria, así como de mezclas y kits para ensalada que la contenían y que fueron distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio en más de una veintena de estados estadounidenses. La empresa pidió a los consumidores desechar los productos y abstenerse de consumirlos mientras continúa la investigación.

La referencia al origen mexicano de parte de la lechuga provocó cuestionamientos sobre la inocuidad de las exportaciones agrícolas mexicanas; sin embargo, las propias autoridades estadounidenses han mantenido abierta la investigación para determinar en qué punto de la cadena de producción, procesamiento, distribución o manejo ocurrió la contaminación, sin atribuir hasta ahora responsabilidad al país donde se cultivó o procesó el alimento.

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Los CDC dijeron haber identificado a un único proveedor en México de la lechuga utilizada por esos establecimientos. Foto: Unsplash

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En otras palabras, el hecho de que la trazabilidad conduzca a un proveedor establecido en México no significa que el parásito haya contaminado el producto en territorio mexicano, una diferencia que tanto la FDA como las autoridades mexicanas han buscado precisar mientras continúan las indagatorias.

México asegura que origen de la lechuga no indica inicio del brote

Tras los señalamientos por el brote de "diarrea explosiva" en Estados Unidos, la Secretaría de Salud informó que mantiene activo un grupo técnico interinstitucional integrado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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La dependencia explicó que las autoridades estadounidenses identificaron un proveedor común dentro de la cadena de distribución; sin embargo, insistió en que la trazabilidad del producto no constituye una prueba de que la contaminación haya ocurrido en México.

"De acuerdo con la FDA, la trazabilidad converge en un solo proveedor de lechuga que abasteció a los establecimientos involucrados. Sin embargo, la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano", señaló la Secretaría de Salud.

Salud investiga brote de diarrea explosiva por lechuga. Foto: cortesía

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Asimismo, la Secretaría de Salud indicó que las inspecciones sanitarias, visitas de verificación y análisis de trazabilidad realizados en México tienen un carácter estrictamente preventivo y forman parte del intercambio permanente de información técnica con la FDA para reducir cualquier riesgo sanitario mientras concluye la investigación.

¿Existe una alerta sanitaria en México?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas sostienen que no existe una emergencia sanitaria en el país derivada del brote registrado en Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señaló que la situación no representa actualmente un riesgo de emergencia sanitaria para México, aunque recomendó mantener los protocolos de vigilancia epidemiológica internacional y reforzar las medidas de higiene en el manejo de agua y alimentos mientras concluyen las investigaciones.

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¿Cuáles son los síntomas de la Cyclospora?

Los síntomas de la infección por Cyclospora suelen aparecer aproximadamente una semana después del contagio, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos y 14 días.

Diarrea acuosa intensa, conocida popularmente como "diarrea explosiva".

Evacuaciones frecuentes.

Dolor abdominal y calambres.

y calambres. Náuseas, gases e inflamación.

Fatiga .

. Pérdida del apetito y de peso.

Vómito (en algunos casos).

(en algunos casos). Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Fiebre baja.

Algunas personas pueden no presentar síntomas, aunque siguen siendo portadoras de la infección.

Sin tratamiento, la enfermedad puede provocar deshidratación, recaídas y complicaciones que se prolonguen durante varias semanas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

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