El Pato Merlín ha beneficiado a la familia Gómez de muchas formas, pero la más importante de todas fue que cambió la vida emocional de Cristian.

Con sólo 12 años, el niño se encontraba en depresión por la pérdida de una mascota y una conocida le obsequió una nueva ave para que le ayudar a salir adelante.

“Había perdido una patita que se llamaba Waffle, estaba muy triste por esa situación y por eso l e regalaron a Merlín. Una clienta se lo regaló hace dos años e hicieron una muy buena mancuerna”, recuerda la madre del pato más famoso de las redes sociales.

Dos años después, Karla valora que su hijo lograra sobreponerse a la tristeza y que ahora se encuentre feliz con su nuevo amigo, del cual se ha vuelto inseparable.

“Sinceramente, para él es terapéutico. Le ayudó bastante y ha sido muy bonito. Se adaptaron tan bien los dos, tienen hasta el mismo carácter, duermen en la misma cama y lo único que les hace falta es hablar. Cris lo ha tomado para bien estar con Merlín, está cómodo”, agregó la propietaria de Merlín.

Por su parte, el adolescente platicó que le puso ese nombre a su nueva mascota, porque su llegada fue “algo mágico” y expresó vivir pura felicidad a su lado, ya que es su compañero inseparable.

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De igual forma, mencionó que se siente bien y que le gusta la fama que ha alcanzado con su mascota y agradeció “por todo” el cariño que han recibido de las personas, tanto en las redes sociales como en persona, cuando se acercan en la calle para pedirles una fotografía.

Sin buscarlo y con su carisma natural, el Pato Merlín se robó el corazón de millones de mexicanos durante el Mundial 2026, todo gracias a las redes sociales.

Para Karla y Cristian, su ave siempre será mágica por todo lo que les ha permitido vivir en tan poco tiempo en este Mundial.

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