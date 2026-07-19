Al denunciar una “cacería de brujas” del gobierno contra políticos de oposición, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, ratificó su llamado a que se aplique la ley de manera pareja para todos, sin importar los colores o afiliaciones partidistas.

“La ley tiene que aplicar de la misma forma para todas y todos los mexicanos sin que haya ningún tipo de viso político”, enfatizó, al criticar la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Señaló que es curioso que en medio de la crisis actual en la que políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, “el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas en contra de políticos de oposición”.

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Señaló que corresponde a Ernesto Ruffo Appel aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observe en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.

Por ello, el líder del blanquiazul demandó al Gobierno Federal que se deje de negociar la ley y el Estado de derecho en México y que de una vez por todas la presidenta de la República muestre disposición y compromiso con la ciudadanía para que las autoridades competentes juzguen a políticos que han propagado muerte y adicciones tanto en México como en Estados Unidos.

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En ese sentido, Romero Herrera reiteró que si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no tiene nada que ocultar, por las llamadas en donde se le escucha hablar con autoridades norteamericanas para brindar información de seguridad nacional, solicite licencia a su cargo y sea investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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“Lo que hemos escuchado en voz de la gobernadora de Baja California no es un caso aislado, es la confirmación de lo que el PAN ha denunciado sistemáticamente: la política de ‘abrazos, no balazos’ no era ineptitud, es un pacto de impunidad con los grupos criminales”.

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Jorge Romero expresó su preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección judicial, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados. Señaló que la sustitución del juez que inicialmente negó las órdenes de aprehensión y la posterior designación de un nuevo juzgador que las concedió, alimenta la percepción de que existen “jueces del acordeón” y decisiones judiciales sujetas a intereses políticos, cuando la impartición de justicia debe ser plenamente independiente.

El dirigente nacional advirtió que el PAN no permitirá que la soberanía del país se entregue a cambio de impunidades particulares. Adelantó que Acción Nacional presentará las denuncias correspondientes y exigirá que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios responsables de este atropello a la soberanía nacional.

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“Quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando”, sentenció.

Romero Herrera reiteró su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a que rompa el narco pacto y extradite a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya por sus vínculos con el narcotráfico.

El líder del PAN sostuvo que es muy importante que las autoridades de nuestro país demuestren su compromiso con la ciudadanía y encierren tras las rejas a políticos que han aprovechado su encargo para enriquecerse burdamente a cambio de proteger a grupos criminales.

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Insistió que la soberanía nacional no solo implica la defensa de nuestro país ante las amenazas del exterior, sino también se tiene que defender en lo interno: “No se puede ceder un centímetro al crimen organizado, no se le puede dar complacencia a quienes están tomando el territorio nacional y son enemigos de la nación”, finalizó.

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