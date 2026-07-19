“El barco de la llamada 4T se está hundiendo y hoy el lema ya no es ‘primero los pobres’, es ‘sálvese quien pueda’, mientras muchos funcionarios de ese partido que están señalados corren al exterior a tocar las puertas para salvar el pellejo, lo que confirma que Morena es un narco partido”, aseguró el senador Manuel Añorve Baños.

En redes sociales, señaló que es muy grave lo que está sucediendo con los integrantes de este movimiento, tras los señalamientos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Recordó que desde Palenque se confirma lo que se ha venido repitiendo: la línea es "si cae uno, caen todos".

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Dijo que por eso los morenistas defiendan su movimiento, el de la 4T, que va en picada, porque ahora ya todo mundo es informante. “El barco ya cruje, se está hundiendo, y cuando el barco se hunde, pues ya lo vieron, todo mundo intenta salvarse”, subrayó.

Afirmó que aunque desde la mañanera se trate de minimizar lo que ocurre, la realidad salta a la vista porque, además, no solo es el caso de la aún gobernadora de Baja California. “Es claro que ella no está sola, hay otros gobernadores y otros funcionarios que están señalados de estar involucrados con la delincuencia organizada”, puntualizó.

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Añadió que si a esto se le agrega el caso de Sinaloa, donde desde Palacio Nacional no se cansan de pedir pruebas, “hay que recordarles que las pruebas llegaron caminando y ahora intentan armar un gran escándalo y un conflicto con el gobierno de Estados Unidos de manera innecesaria con el tema del Mayo Zambada”.

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Además, lamentó que desde el gobierno de México intenten desviar la atención de esa narrativa, “por la acusación del director de la DEA y en lugar de establecer convenios de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, de tener mesas de negociación para ver por qué está haciendo estos señalamientos, tratan de descalificarlos y siguen estirando la liga hasta romperla. El gobierno ya está totalmente rebasado con tantos involucrados de su movimiento”.

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Añorve Baños reiteró que “no se pueden minimizar las acusaciones, esa relación mortífera entre distinguidos miembros de la 4T del gobierno de México con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, porque esto está suficientemente documentado”.

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