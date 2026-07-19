Entre aplausos y gritos de: “es un honor, estar con Claudia hoy”, “no estás sola” y “eres la mejor”, migrantes en Estados Unidos brindaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió esta mañana del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, a unas cuadras de Times Square y del Consulado General de México en Nueva York.

La mandataria aterrizó ayer en New Jersey para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la invitó al último encuentro deportivo de este torneo en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido como MetLife Stadium) y en donde se disputará la Copa entre Argentina y España a las 13:00 horas (centro México).

Al salir de su hotel, saludó y agradeció el apoyo de un grupo de simpatizantes que la esperaban esta mañana con la esperanza de dirigir palabras de aliento a la mandataria federal, acompañada del canciller Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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En un traje sastre color verde y con unos pendientes largos, Sheinbaum Pardo asistirá esta tarde al partido, junto al mandatario estadounidense y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en lo que calificó como una oportunidad de demostrar buena coordinación entre los tres países.

🗽❤️ Desde Nueva York, los migrantes abrazamos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Porque la distancia nunca separa el amor por México.

.#VivaMéxico #ClaudiaLíderMundial pic.twitter.com/qFZv0KOpxp — Morena New York Comité 1 (@morena_ny1) July 19, 2026

En videos que circulan en redes sociales, se observa que la mandataria saluda a sus simpatizantes, les agradece y firma algunas fotografías, después se aleja acompañada de su equipo de trabajo. Hasta el momento no se ha informado si sostendrá una reunión privada con sus homólogos.

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El sábado por la noche, diversos ciudadanos mexicanos y simpatizantes de Morena comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del hotel para esperar la llegada de la Presidenta. En redes sociales circularon videos en los que se observa a personas con banderas de México y pancartas, además de un grupo de mariachi que acompañó la bienvenida.

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