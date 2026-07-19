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Entre aplausos y gritos de: “es un honor, estar con Claudia hoy”, “no estás sola” y “eres la mejor”, migrantes en Estados Unidos brindaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió esta mañana del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, a unas cuadras de Times Square y del Consulado General de México en Nueva York.
La mandataria aterrizó ayer en New Jersey para asistir a la final del Mundial de Futbol 2026, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la invitó al último encuentro deportivo de este torneo en el Estadio Nueva York/ Nueva Jersey (conocido como MetLife Stadium) y en donde se disputará la Copa entre Argentina y España a las 13:00 horas (centro México).
Al salir de su hotel, saludó y agradeció el apoyo de un grupo de simpatizantes que la esperaban esta mañana con la esperanza de dirigir palabras de aliento a la mandataria federal, acompañada del canciller Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
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En un traje sastre color verde y con unos pendientes largos, Sheinbaum Pardo asistirá esta tarde al partido, junto al mandatario estadounidense y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en lo que calificó como una oportunidad de demostrar buena coordinación entre los tres países.
En videos que circulan en redes sociales, se observa que la mandataria saluda a sus simpatizantes, les agradece y firma algunas fotografías, después se aleja acompañada de su equipo de trabajo. Hasta el momento no se ha informado si sostendrá una reunión privada con sus homólogos.
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El sábado por la noche, diversos ciudadanos mexicanos y simpatizantes de Morena comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del hotel para esperar la llegada de la Presidenta. En redes sociales circularon videos en los que se observa a personas con banderas de México y pancartas, además de un grupo de mariachi que acompañó la bienvenida.
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