El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a territorio estadounidense con motivo de su asistencia a la final del Mundial 2026 y destacó la coordinación y cooperación entre ambos gobiernos, así como con Canadá, para hacer posible la organización del torneo.

"Siempre es un gusto darle la bienvenida a los Estados Unidos, presidenta Claudia Sheinbaum", dijo el diplomático a través de redes sociales. Añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró la coordinación y la cooperación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana continúan impulsando.

Johnson también reconoció la participación de los tres países sede del torneo al señalar que Estados Unidos, México y Canadá hicieron posible “el evento deportivo más grande y más memorable de la historia”.

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Siempre es un gusto darle la bienvenida a los Estados Unidos, presidenta @ClaudiaShein. La Copa Mundial de la FIFA 2026 mostró la coordinación y la cooperación que @POTUS @realDonaldTrump y usted continúan impulsando entre nuestros países. Juntos, 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 hicimos posible el evento… https://t.co/zM0nUXYAu0 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 18, 2026

La publicación del embajador ocurrió luego de que Sheinbaum confirmó que asistirá a la final del Mundial tras recibir una invitación del presidente Donald Trump.

La presidenta explicó que en el encuentro también participará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que consideró relevante la presencia de los tres países anfitriones como una muestra de la coordinación y la colaboración que mantienen en el ámbito diplomático.

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Sheinbaum indicó que representará a México durante la ceremonia y que regresará al país el lunes por la mañana, al tiempo que señaló que su participación busca fortalecer los vínculos de cooperación entre las tres naciones que organizaron la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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