Cada noche, las almohadas además de ser una pieza clave en el descanso de las personas, suelen acumular sudor, células muertas, restos de saliva y grasa corporal, en un ambiente donde el contacto con el polvo y la humedad provocan la aparición de manchas difíciles de retirar.

La falta de higiene en este artículo, puede llegar a generar un olor desagradable, además de contribuir a la proliferación de bacterias y ácaros dentro de la habitación. Por ello, si quieres devolverles su aspecto limpio, existe una mezcla casera para eliminar las manchas amarillas de las almohadas que puede mejorar la calidad de tu descanso.

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Dormir en una almohada limpia puede traer diversos beneficios para la salud. Foto: Creada con IA

¿Cómo eliminar las manchas amarillas de las almohadas?

A pesar de que se usen fundas protectoras, las almohadas absorben diariamente humedad proveniente de los aceites naturales de la piel y, con el tiempo estos residuos penetran en las fibras y originan el característico color amarillento.

De acuerdo con Cleveland Clinic, los ácaros del polvo son parásitos microscópicos que suelen desencadenar alergias y asma. Aunque desinfectar las fibras de la ropa de cama y las almohadas puede resultar complicado, las soluciones sencillas con vinagre o agua oxigenada pueden limpiarlos adecuadamente.

Con ingredientes al alcance de cualquier alacena, se puede preparar una poderosa mezcla a base de agua oxigenada que posee propiedades desinfectantes que pueden contribuir a reducir algunos microorganismos presentes en las superficies y bicarbonato de sodio capaz de eliminar cualquier mancha por su efecto efervescente.

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Así puedes eliminar las manchas amarillas de tus almohadas. Foto: Generada con IA

Ingredientes:

½ taza de bicarbonato de sodio

1 taza de agua oxigenada

Una cucharada de detergente líquido para ropa

Agua tibia

Cómo aplicar la mezcla paso a paso:

1. Integra todos los ingredientes hasta obtener una consistencia pastosa.

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2. Aplica la preparación directamente sobre las manchas amarillas.

3. Deja actuar unos minutos para que los ingredientes penetren en las fibras.

4. Lava la almohada siguiendo las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

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5. Enjuaga perfectamente para eliminar cualquier residuo de jabón.

6. Deja secar completamente al aire libre o en una secadora, si el material lo permite.

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