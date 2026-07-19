La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aterrizó en Nueva York, luego de salir de Cancún, Quintana Roo, a bordo de un avión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de que el vuelo comercial en el que originalmente viajaría fue cancelado por las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, la mandataria federal se hospedará en el Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, a unas cuadras de Times Square y del Consulado General de México en Nueva York.

La mandataria aterrizó a la 1:05 de la madrugada hora local en el Aeropuerto de Teterboro, ubicado en New Jersey.

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Desde la noche del sábado, diversos ciudadanos mexicanos y simpatizantes de Morena comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del hotel para esperar la llegada de la Presidenta. En redes sociales circularon videos en los que se observa a personas con banderas de México y pancartas, en espera de darle la bienvenida a la mandataria.

Los migrantes mexicanos te recibimos con el corazón lleno de orgullo, con los brazos abiertos y con el cariño de quienes, aun lejos de nuestra tierra, seguimos llevando a México en el alma. ¡Esta siempre será tu casa! 🇲🇽🤝🗽

.#VivaMéxico #ClaudiaSheinbaumEnNewYork… pic.twitter.com/pBxUfw3on7 — Morena New York Comité 1 (@morena_ny1) July 19, 2026

Sheinbaum viaja a Estados Unidos para asistir este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el MetLife Stadium, tras aceptar la invitación directa que le hizo el presidente estadounidense, Donald Trump. La propia mandataria explicó el viernes que decidió acudir por considerar que se trata de un gesto de relevancia política entre los países anfitriones del torneo.

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Hasta el momento no se ha confirmado una reunión bilateral o trilateral entre Sheinbaum, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aunque la presencia de los tres mandatarios en la final ha generado expectativas por el contexto de la relación entre los países socios del T-MEC y las negociaciones comerciales en curso.

Sheinbaum llega a Nueva York para final del Mundial; "gracias por recibirme con tanto cariño"

A través de redes sociales, la mandataria agradeció a los mexicanos por la recepción y muestras de afecto durante su llegada a Nueva York.

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México", dijo.

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Connacionales la recibieron con pancartas y porras en su hotel.

Gracias por recibirme con tanto cariño. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/GK7DbHXsWb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

dmrr