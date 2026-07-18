A través de un video publicado en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana sí asistirá a la final de la Copa Mundial, aunque no precisó información respecto a los vuelos comerciales cancelados por tormentas y lluvias en Nueva York.

“El día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA, el día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney, consideré que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sede de esta Copa del Mundo.

“Y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana. Estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, dijo en un video mensaje.