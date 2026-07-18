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Este sábado, un sujeto fue detenido por ingresar a la zona de vías y subir al techo de un convoy en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
Debido que el hombre caminó por el paso del tren, se realizó un corte de energía en parte de la Línea B, confirmó el STC vía redes sociales.
"Se realiza un corte de energía y maniobras en Línea B, por una persona ajena al sistema en zona de vías, por lo que la marcha es lenta. En breve se normaliza la circulación de los trenes. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías".
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Elementos de seguridad del Metro aseguraron a la persona cuando subió al techo de uno de los convoyes.
Posteriormente, el servicio de los trenes se reanudó.
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vr/cr
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