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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y bomberos de la Ciudad de México rescataron al sujeto que la mañana de este sábado subió a una de las torres de la Línea 1 del Cablebús.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que rescatistas de ambas corporaciones subieron a la estructura, donde hicieron contacto con un hombre de 54 años.
Posteriormente, con las técnicas adecuadas lo bajaron y pusieron a salvo, para que los paramédicos del ERUM pudieran valorarlo, quienes determinaron que se encontraba estable.
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El sujeto fue presentado ante un agente del Juez Cívico para que determine la sanción correspondiente.
El sistema de transporte Cablebús informó que debido a la presencia del desconocido en la instalación se implementó servicio provisional.
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"Por persona ajena al servicio en torre de Av. Ticomán servicio provisional de Cuautepec y Antena Tlalpexco a La Pastora. Sin servicio temporalmente de La Pastora a Indios Verdes", refirió el sistema de movilidad.
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