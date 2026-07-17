El Gabinete de Seguridad de México identificó identificó una red de huachicol que se dedicaba a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo, mediante una presunta evasión de impuestos y la alteración de información sobre los productos introducidos al país, hecho que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Durante su conferencia matutina de este 17 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que en la investigación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Protección Civil, Petróleos Mexicanos y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la investigación fue realizada en más de un año y como resultado de ello, el pasado 16 de julio se logró cumplimentar con ocho órdenes de aprehensión. Asimismo, señaló que dicha red declaraba sólo el 10% de la capacidad real de cada ferrotanque.

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Ernesto Ruffo es trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana (16/07/2026). Foto: Especial

¿Quiénes participaron en la red de huachicol fiscal vinculada a Ruffo Appel?

Las autoridades indicaron que la identificación de esta red de tráfico de combustibles, inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo localizados en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila; Partiendo de ahí, siguieron el origen, traslado y destino del producto, así como a las personas y empresas relacionadas con estas operaciones.

La estructura estaba integrada por:

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Empresas dedicadas a la importación de derivados del petróleo

dedicadas a la importación de derivados del Agencias aduanales

Compañías de servicios portuarios y ferroviarios

Empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del producto

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Carros-tanques de ferrocarril usados por la organización. Foto: Especial

¿Cómo operaba la red de huachicol?

La operación comenzaba con la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al momento de introducirlos a México se declaraban cantidades menores a las reales, productos distintos a los transportados o derivados sujetos a un menor pago de impuestos.

Para realizar estos trámites irregulares, la red contaba con la participación de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso de los productos. Posteriormente, el producto era trasladado por ferrocarril a un punto de descarga donde era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas diferentes.

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Desde ahí, los derivados del petróleo eran comercializados y distribuidos en diversos puntos del país y, de esta manera, la red contaba con una estructura que abarcaba las distintas etapas de la operación; desde la importación y los trámites aduanales hasta el traslado, almacenamiento, comercialización y distribución final del producto.

¿Cómo se identificó a los integrantes de la red?

Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron reconstruir esta estructura mediante el análisis y cruce de información sobre personas, empresas, representantes legales, socios, domicilios y documentación administrativa.

A raíz de ello se logró verificar domicilios y centros de operación en:

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Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Querétaro

Veracruz

Ciudad de México

A través de esta ruta se logró vincular a 25 objetivos, entre ellos se encuentran socios de las empresas vinculadas con la red, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales.

Autoridades indicaron que la identificación de esta red de tráfico de combustibles inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo. Foto: Captura de pantalla conferencia de prensa matutina

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dcs/bmc