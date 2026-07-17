Diputados, senadores y la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California encabezada por Lizbeth Mata Lozano, ratificaron la denuncia penal contra la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, por la presunta comisión de delitos electorales, actos anticipados de campaña y otros posibles ilícitos relacionados con la difusión de propaganda política.

Los legisladores anunciaron que presentarán un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y explicaron que la denuncia fue interpuesta la semana pasada ante el Centro de Justicia de Mexicali, donde la dirigente panista Lizbeth Mata Lozano aseguró haber reunido evidencia en video y fotografías que, afirman, muestran la instalación de trípticos, lonas y otro material de promoción en espacios públicos.

De acuerdo con el PAN, la propaganda fue localizada en escuelas primarias públicas, parques, unidades deportivas y otros inmuebles administrados por municipios y el Gobierno del Estado.

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A aproximadamente un año para el arranque formal de la contienda electoral del 2027, el partido evidencio los actos anticipados de campaña. Foto: Redes Sociales @julietaramirez

PAN ratifica denuncia penal contra Julieta Ramírez

En un comunicado expusieron que este tipo de promoción constituye actos anticipados de campaña, ya que el proceso electoral de 2027 aún no inicia y falta aproximadamente un año para el arranque formal de la contienda.

Además, solicitaron que las autoridades investiguen el origen de los recursos utilizados para la elaboración e instalación de la propaganda.

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"Queremos saber si ese recurso proviene del partido político o de alguna instancia de gobierno", señalaron representantes del PAN durante la presentación de la denuncia.

La dirigencia panista también argumentó que, al encontrarse con licencia de su cargo como senadora, Julieta Ramírez ya no ejerce funciones legislativas, por lo que consideran que las autoridades estatales tienen competencia para investigar los hechos denunciados.

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Lizbeth Mata Lozano dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California. Foto: Redes sociales

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