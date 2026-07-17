Hace casi 19 años, Lionel Messi y Lamine Yamal protagonizaron una foto que hoy ayuda a dimensionar lo que será la Final de la Copa del Mundo de 2026.

La fotografía fue tomada en diciembre de 2007 como parte de una campaña benéfica entre la UNICEF y la Fundación del FC Barcelona. Nadie imaginaba lo que sería años después. Tal cual lo dijo Lionel Messi: una locura.

“Esa foto es una locura, él era bebé, la verdad que, me río, es una locura. Es uno de los mejores del mundo en estos momentos, le deseo lo mejor, siempre el bien para él y el Barcelona”, dijo Lionel durante un evento organizado por la FIFA.

“Intentaremos hacer mejor partido para que no tenga su mejor versión, aunque es difícil, tanto él, como España, que llega con grandes jugadores. Nosotros tenemos nuestras armas también”, agregó.

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Messi bañando a Lamine Yamal en 2007. (16/07/26) Foto: EFE

Nadie duda de que Lamine puede conseguir mucho en “un club que ama” y La Pulga enfatiza que ya es un referente mundial a los 19 años.

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“Es un grandísimo jugador, puede conseguir muchísimo, juega en un club que amo, al que le deseo lo mejor. Ya es un referente mundial a los 19 años, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, pero nosotros daremos el máximo para que no pase”, lanzó el argentino.

Lionel Messi destaca el hambre de trascender con Argentina

A dos días de disputar la Final de la Copa del Mundo, Lionel Andrés Messi sueña con convertirse en bicampeón del futbol mundial; sin embargo, todo lo que viene lo maneja con calma, entendiendo que el rival juega y perder siempre es probable en el deporte.

“Poco de lo que decía Lionel (Scaloni), crecimos jugando al futbol, con pasión, mucha garra siempre, jugarlo, peleando un lugar, en el colegio, en un equipo, siempre buscamos algo natural, de jugar, competir, al final somos un grupo competitivo, es un deporte colectivo. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana, eso me hizo crecer como persona y jugador”, concluyó.

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