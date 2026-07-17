En medio de su duelo, Aylín Mujica respondió a las muestras de cariño que colegas, amigos y seguidores le han dedicado tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.

La actriz cubana compartió un breve mensaje en una publicación de la cuenta de Instagram de Al Rojo Vivo, donde se difundieron los primeros reportes sobre la noticia.

“Muchas gracias, familia. Solo puedo decir que estoy devastada”, escribió, sin dar más detalles.

Foto: Instagram.

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De acuerdo con la información presentada por el programa de Telemundo, Mauro Menéndez habría padecido un cuadro de neumonía. El joven viajó a la isla de Barbados, donde comenzó a presentar dificultades para respirar mientras practicaba deporte. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero falleció.

El mismo programa informó que Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando el reality "Top Chef VIP" cuando recibió la noticia, por lo que viajó de inmediato a Barbados para iniciar los trámites correspondientes.

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Asimismo, se señaló que la producción decidió suspender temporalmente las grabaciones para brindarle el tiempo necesario para afrontar la pérdida.

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Mauro Menéndez era fruto de la relación entre la actriz y el músico cubano Osamu Menéndez.

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Por su parte, Osamu confirmó el fallecimiento de su hijo mediante una publicación en Facebook.

“Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”, escribió.