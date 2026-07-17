Cuernavaca, Mor. - El sector turístico de Morelos proyecta una derrama económica de cerca de 2 mil millones de pesos y el arribo de un millón 600 mil visitantes durante el periodo vacacional de verano, que comprende del 15 de julio al 30 de agosto.

Al encabezar el arranque del Operativo Vacacional Verano 2026, la gobernadora Margarita González Saravia pidió a los empresarios y prestadores de servicios frenar las críticas públicas sobre las problemáticas del estado, al argumentar que hablar mal de la entidad daña directamente la economía local.

“El que habla mal, solito se cierra las puertas; el que habla mal del Estado le pega al empresario”, advirtió la mandataria y demandó al sector privado concentrarse en promover las fortalezas y la infraestructura turística en lugar de los retos pendientes.

La gobernadora Margarita González Saravia pidió frenar críticas públicas porque dañan la economía local. | Foto: Especial.

Lee también Jornada violenta deja 5 muertos en Morelos; ataques ocurren en menos de 10 horas

Las estimaciones oficiales de la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Altafy Valladares, prevén una ocupación hotelera promedio del 45 por ciento en las distintas regiones del estado para este periodo vacacional de seis semanas.

Las dependencias estatales basan sus proyecciones en los datos del Observatorio Turístico, el cual reportó que el año anterior Morelos captó una afluencia de 11 millones de visitantes bajo condiciones de saldo blanco.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr