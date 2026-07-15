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Cuernavaca, Mor.- El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, promovió un juicio de amparo en el que acusa formalmente a jueces federales y estatales de presuntas amenazas de detención, incomunicación y desaparición forzada.
Carmona solicitó una suspensión de plano bajo el argumento de sufrir tortura psicológica ante la inminencia de ser privado de su libertad o desaparecido.
Un juez federal rechazó conceder la medida cautelar. El juzgador determinó que no existe evidencia de que dichos actos se estén ejecutando y los catalogó como hechos futuros de realización incierta, debido a que el promovente se encuentra en libertad.
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El tribunal detectó además que el exfiscal señaló a las autoridades responsables de forma genérica. Ante esto, le ordenó precisar los nombres de cada uno de los titulares de los órganos jurisdiccionales demandados.
El requerimiento es obligatorio para que las autoridades señaladas puedan rendir sus informes justificados. El avance del juicio de amparo queda condicionado a que Carmona subsane las deficiencias de su demanda.
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