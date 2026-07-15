Cuernavaca, Mor.- El exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, promovió un juicio de amparo en el que acusa formalmente a jueces federales y estatales de presuntas amenazas de detención, incomunicación y desaparición forzada.

​Carmona solicitó una suspensión de plano bajo el argumento de sufrir tortura psicológica ante la inminencia de ser privado de su libertad o desaparecido.

​Un juez federal rechazó conceder la medida cautelar. El juzgador determinó que no existe evidencia de que dichos actos se estén ejecutando y los catalogó como hechos futuros de realización incierta, debido a que el promovente se encuentra en libertad.

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​El tribunal detectó además que el exfiscal señaló a las autoridades responsables de forma genérica. Ante esto, le ordenó precisar los nombres de cada uno de los titulares de los órganos jurisdiccionales demandados.

​El requerimiento es obligatorio para que las autoridades señaladas puedan rendir sus informes justificados. El avance del juicio de amparo queda condicionado a que Carmona subsane las deficiencias de su demanda.

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