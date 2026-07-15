Al pedir unos tacos de suadero, seguro has notado que la carne tiene una consistencia ligeramente dorada, pero al mismo tiempo conserva su textura suave y jugosa por dentro.

Y en el intento por lograr ese resultado de taquería, cuando lo preparas en casa la mayoría de veces suele quedar seco o quemado. ¡Pero no te preocupes! Hoy te damos los consejos para triunfar la cocina.

¿Cómo comprar suadero para tacos?

Antes de comenzar con la preparación y la técnica de cocción, tienes que prestar atención al ingrediente principal: la carne. Y es que es importante elegir un buen suadero para conseguir unos tacos jugosos.

En ese sentido, la taquería Tko explica que lo ideal es comprarla en una carnicería de confianza, donde puedas asegurarte de que el producto sea fresco y que te den la pieza correcta.

Además, el corte debe tener una cantidad considerable de grasa, ya que durante la cocción esto ayuda a conservar la humedad y aporta sabor. Como regla: el suadero no necesita muchos condimentos.

Otros aspectos que debes considerar son:

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La carne debe tener un color rojo vivo y uniforme; no consumas las piezas con manchas oscuras o grisáceas, ya que pueden ser señales de falta de frescura.

Al tocarla, se debe sentir firme y suave al mismo tiempo; si tiene una textura demasiado blanda, pegajosa o viscosa, es mejor no comprarla.

Un buen suadero debe contar con una cantidad moderada de grasa. En esta preparación es fundamental para dorarlo.

El suadero requiere una cocción lenta para conseguir una textura suave y jugosa. Foto: Freepik

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¿Cómo hacer que el suadero quede dorado como de taquería?

Si crees que conseguir esa textura dorada y ligeramente crujiente depende únicamente del tiempo de cocción, ¡olvídalo! Este es el proceso que necesitas realizar:

Ingredientes

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1 kg de suadero de res

300 g de manteca de cerdo

300 ml de agua

Sal al gusto

Procedimientos

Limpia el suadero retirando el exceso de grasa que pueda tener.

Después corta superficialmente la carne en trozos medianos, y agrega sal por ambos lados. Esto permitirá que tenga una cocción más uniforme y que la sal se absorba mejor.

En una cazuela amplia, coloca la manteca de cerdo y el agua, y deja calentar a fuego medio-alto.

Cuando ya esté caliente, incorpora los trozos de suadero y deja que se cocinen a fuego bajo, ello para que la carne se suavice poco a poco y conserve sus jugos.

Durante la cocción, voltea la carne cada 20 minutos para que se cocine de manera uniforme.

Aproximadamente después de 1 hora y media, revisa que el suadero esté listo; para comprobarlo, introduce un cuchillo o tenedor y verifica que entre sin complicaciones.

Por último, retira la carne y pásala a otra cazuela caliente para dorarla durante medio minuto por cada lado. Este paso le dará el color y la textura característica.

Importante: La carne debe estar lo suficientemente suave antes del último paso para que quede como de taquería.

¿Estás listo para lucirte con tus taquitos?

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