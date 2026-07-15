La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre una fuga de gas y su reparación en la colonia Guerrero, tras una perforación accidental en un ducto.

En una tarjeta informativa, detalló que ante dicho reporte, policías auxiliares del Sector 64 Orión acudieron al cruce de Sol y Eje 1 Poniente Guerrero para acordonar la zona y restringir el paso tanto de vehículos como peatones mientras personal especializado realizaba los trabajos correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaban labores en la zona y de manera accidental perforaron un ducto de gas natural.

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Por lo tanto, la demarcación explicó que de inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Apuntó que una vez controlada la fuga y el ducto reparado, el acordonamiento fue retirado y la circulación quedó restablecida con normalidad.

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