Altos funcionarios del Pentágono han evaluado en las últimas semanas opciones para una posible acción contra Cuba, incluido un asalto militar, reportó este miércoles la cadena estadounidense CBS News.

El medio citó a funcionarios estadounidenses informados de las discusiones, según los cuales entre las opciones evaluadas está un eventual asalto aéreo liderado por el ejército estadounidense en el que participarían miles de efectivos y que sería llevado a cabo por la 101.ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para tal tarea.

Los funcionarios subrayaron que estas discusiones no significan que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan decidido llevar a cabo una operación.

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Consultado sobre el tema, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, dijo a CBS que “no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas”.

El medio subrayó que cualquier operación contra Cuba plantearía un problema importante al Pentágono, ya que la atención de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están enfocadas en frentes como Irán.

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Sobre el tema de Cuba, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, ha dicho que prefiere la vía diplomática para lograr una transición en la isla caribeña.

Sin embargo, de acuerdo con CBS, en Estados Unidos existen preocupaciones de seguridad relacionadas con Cuba, como la adquisición, reportada por el mismo medio, de drones de origen desconocido.

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Apenas en junio pasado, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, y advirtió que “no sería prudente que el gobierno de Cuba intentara adquirir o tener acceso a los tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense. Estarían invitando a un tipo de confrontación que no solo no desean, sino que no podrían soportar”.

En mayo, el canciller cubano Bruno Rodríguez advirtió que una “agresión militar” contra la isla “provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”.

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