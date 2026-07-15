Si estás pensando en cambiar de celular por un modelo plegable sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una promoción difícil de ignorar.

El Motorola RAZR+ se encuentra disponible a tan solo $7,797.00, además de contar con la opción de meses sin intereses con tarjetas participantes, una oportunidad ideal para estrenar uno de los smartphones más innovadores de Motorola.

Con un diseño premium, una pantalla externa de gran tamaño y un potente rendimiento, este equipo combina elegancia y tecnología de última generación a un precio que normalmente se encuentra reservado para celulares de gama media.

¿Por qué vale la pena comprar el Motorola RAZR+?

El Motorola RAZR+ destaca por su diseño tipo concha y una de las pantallas externas más funcionales del mercado, permitiendo responder mensajes, consultar notificaciones, controlar la música o tomar fotografías sin abrir el dispositivo.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla principal pOLED LTPO de 6.9 pulgadas con resolución Full HD+.

Pantalla externa de 3.6 pulgadas para acceder a aplicaciones y funciones sin desplegar el teléfono.

Procesador Qualcomm Snapdragon de alto rendimiento.

Memoria RAM de 8 GB.

Almacenamiento interno de 256 GB.

Cámara principal dual de 12 MP con estabilización óptica y lente ultra gran angular.

Cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas.

Batería de larga duración con carga rápida TurboPower.

Compatibilidad con redes 5G.

Lector de huellas lateral y resistencia al agua con certificación IP52.

Pantalla externa que cambia la experiencia de uso

Uno de los mayores atractivos del Motorola RAZR+ es su pantalla exterior, que permite realizar múltiples tareas sin necesidad de abrir el teléfono.

Desde revisar WhatsApp, responder llamadas, consultar Google Maps, controlar Spotify o visualizar notificaciones, esta pantalla mejora la comodidad y ayuda a ahorrar batería al reducir el tiempo de uso de la pantalla principal.

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Un celular plegable pensado para fotografía y entretenimiento

El sistema de cámaras del Motorola RAZR+ aprovecha el formato plegable para capturar selfies utilizando las cámaras principales, obteniendo fotografías con mayor calidad.

Además, la pantalla pOLED de 6.9 pulgadas ofrece colores intensos, excelente brillo y una alta tasa de refresco, ideal para disfrutar series, películas, videojuegos y redes sociales con una experiencia fluida.

Su procesador, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, brinda un rendimiento suficiente para ejecutar aplicaciones, multitarea y juegos con gran estabilidad.

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¿Cómo aplican los meses sin intereses?

Amazon México permite pagar este smartphone a meses sin intereses al seleccionar una tarjeta de crédito participante durante el proceso de compra.

Por lo anterior, podrás adquirirlo con hasta 15 meses sin intereses con tarjeta BBVA.