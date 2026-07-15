La Selección Argentina firmó una de las victorias más importantes de su historia tras remontarle a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, y festejaron con una bandera prohibida por la FIFA, pero que emociona a su pueblo.

Al terminar el partido, los jugadores albicelestes se acercaron a saltar, cantar y festejar con sus aficionados, que vibraron al ritmo de “el que no salte es un inglés”, canción que encuentra su origen en el repudio del pueblo argentino hacia los británicos por la Guerra de las Malvinas.

Lee también Los valiosos consejos de Sergio Agüero a Gilberto Mora para su carrera

En la antesala de este partido, la FIFA, en conjunto de las autoridades estadounidenses, inglesas y argentinas, habían acordado que estaría prohibido para los aficionados ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles que hagan alusión a dicho momento histórico. Sin embargo, algunos de los jugadores argentinos mostraron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Las imágenes captaron a los defensores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sosteniendo la bandera mientras el resto de los jugadores festejaban en el campo de juego.

Lee también Hugo Sánchez explota contra Didier Deschamps, técnico de Francia, y lo llama "nefasto"

[Publicidad]

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado al respecto y se desconce si abrirá un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) o contra los jugadores involucrados. Seguramente, una multa será asignada a la Selección albiceleste.