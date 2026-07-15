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Chihuahua. - Como parte de las acciones para prevenir la propagación mayor del gusano Barrenador, se llevaron a cabo inspecciones en propiedades aledañas y medidas preventivas en un radio de hasta 40 kilómetros de donde se detectó el primer contagio en Hidalgo del Parral.
Juan Carlos Flores jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que personal especializado efectúa la limpieza y tratamiento del rancho, para contener el riesgo y evitar la propagación de la plaga.
Además, se atenderá una zona focal de 20 kilómetros de radio y una zona perifocal de 40 kilómetros, donde se realizarán inspecciones al ganado, la aplicación preventiva del antiparasitario ivermectina y otros productos, así como la instalación de trampas para el monitoreo de la mosca y la revisión de animales en propiedades vecinas.
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Según se detalló, los gobiernos estatal y federal cubrirán el costo de estas acciones, por lo que las y los productores no deberán realizar pago alguno.
De acuerdo con lo que se dio a conocer, la dependencia mantiene de forma permanente las acciones de prevención, vigilancia, inspección e información dirigidas a las personas productoras, con el propósito de fortalecer la detección oportuna y proteger la sanidad pecuaria del estado.
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Se exhortó a las y a los productores a mantener la vigilancia de sus animales, revisar cualquier herida susceptible de infestación y reportar de inmediato cualquier sospecha a las autoridades sanitarias.
dmrr
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