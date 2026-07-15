Culiacán, Sin.- En un conjunto habitacional del sector de Villa Universidad, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva lograron detener a cuatro civiles armados, los cuales se resguardaban en una residencia de dos pisos, la cual quedó bajo resguardo.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las autoridades de seguridad sobre la presencia de personas armadas en ese sector, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda, los elementos de la policía detectaron que un hombre armado ingresaba a una casa de dos pisos, por lo que procedieron a su detención.

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La casa de dos pisos, se ubica por la avenida Schiller, del conjunto habitacional Residencial Hacienda, del sector de Villa Universidad, por lo que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de detener a los cuatro civiles que se resguardaban en el lugar, procedió asegurar armas automáticas y cargadores.

Sobre las identidades de los cuatro civiles detenidos, las autoridades no han dado a conocer sus nombres, ni el nùmero de armas automaticas, cargadores, cartuchos y chalecos tàcticos.

LL