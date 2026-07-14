Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso para siete personas durante la ejecución de una orden de cateo donde fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, en Matamoros, Tamaulipas.

La detención de estos sujetos se realizó en un predio ubicado sobre la carretera Federal Matamoros-Ciudad Victoria donde además se incautaron motobombas de combustión, mangueras, documentación, 27 pipas, 12 fracs tanks y diez tractocamiones.

Vinculan a proceso a siete por almacenamiento ilícito de hidrocarburo en Matamoros; aseguran más de 66 mil litros. Foto: Especial.

En continuación de la audiencia inicial, el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad resolvió vincular a proceso a Mario “N”, Juan “N”, Román “N”, Reyes “N”, Erik “N”, José “N” y Marcos “N”, detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Esto, luego de que el Ministerio Público Federal aportó datos de prueba a la autoridad judicial del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa contra los ahora imputados.

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Mario “N”, Juan “N”, Román “N”, Reyes “N”, Erik “N”, José “N” y Marcos “N” cumplirán la medida cautelar en el Centro de Ejecución de Sanciones en la Ciudad de Reynosa durante los dos meses de plazo fijados para el cierre de la investigación complementaria que ordenó el juez, por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

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La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas inició las investigaciones en atención a la denuncia presentada por personal de la Guarnición Militar de la Ciudad de Matamoros, referente a que en ese lugar había probables irregularidades relacionadas con el manejo de petrolífero.

Vinculan a proceso a siete por almacenamiento ilícito de hidrocarburo en Matamoros; aseguran más de 66 mil litros. Foto: Especial.

En la denuncia, los efectivos militares observaron tanques cisterna y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normatividad aplicable, así como otras irregularidades que pudieran contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas en materia de transporte y manejo de materiales peligrosos.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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dmrr