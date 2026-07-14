Zacatecas. - Al grito de ¡Justicia para Areli!, ¡Las niñas no se tocan, las niñas se defienden!, ¡Castigo al agresor!, habitantes del pueblo de la comunidad Aguacate de Abajo del municipio de Tabasco marcharon por las calles para exigir a las autoridades que atiendan este caso y se haga una reforma a la ley para que los adolescentes que cometen delitos atroces sean llevados a prisión.

Esta marcha surge tras el clima de indignación en ese pueblo, luego que el pasado viernes un adolescente de 13 años agredió física y sexualmente a la niña de 10 años, pero, debido a que el agresor pertenece al primer grupo etario de 12-13 años, no puede ser enviado al Centro de Internamiento Juvenil, ya que a ese rango no se les pueden aplicar medidas privativas de la libertad como lo mandata la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

Marchan por Areli, agredida física y sexualmente por adolescente de 13 años en Zacatecas; exigen reformar la ley para adolescentes. Foto: Diana Valdez

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Por su parte, la Fiscalía de Zacatecas emitió un video para aclarar que, aunque el menor no puede ser llevado a prisión, “no significa que exista impunidad”, ya que enfrenta un proceso penal y fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación equiparada agravada.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria y que el adolescente permanece en un centro especializado de tratamiento bajo la tutela del Estado y bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Marchan por Areli, agredida física y sexualmente por adolescente de 13 años en Zacatecas; exigen reformar la ley para adolescentes. Foto: Diana Valdez

En tanto que la pequeña Areli permanece recibiendo atención médica en el Hospital General de Zacatecas y según los reportes médicos que se han informado a la autoridad investigadora su estado de salud aún es crítico, pero, estable y el último informe otorgado es que este martes ya fue extubada y sigue bajo vigilancia especializada.

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