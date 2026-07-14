La influencer Flor Vigna decidió cambiar el ring de boxeo por las cámaras y los micrófonos de "La casa de los Famosos"; y es que, esta noche, fue confirmada como la séptima habitante del programa.

Durante una transmisión especial, la argentina fue presentada como parte del elenco para esta cuarta temporada, algo que sorprendió a los fans.

La también bailarina dejó claro que no solo va enfocada a que el mundo la conozca, sepa más de ella; también va dispuesta a ganarse el corazón del público mexicano.

"Soy artista desde hace 12 años. Cumplí todos mis sueños en Argentina, pero cuando me pasó un problema de salud y terminé una relación, se me abrió una puerta en México y ahora estoy cumpliendo mi sueño de ser artista internacional", dijo.

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Flor también confesó que se suma al reality con una forma distinta de ver la vida, mucho más madura y sobre todo, dispuesta a aceptarse tal cual es, con lo bueno y lo malo.

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“Siempre intenté ser la mujer perfecta, pero la vida me demostró que me estaba equivocando. En un momento me tomaron una tomografía y me salió un quiste en la cabeza. Después de enojarme tanto, pasé a preguntarme ‘¿para qué?’. Era para equivocarme, para vivir más la vida y para que no me importe tanto el qué dirán”, confesó.

Aunque aún faltan varios días para que inicien las transmisiones, la influencer ya escogió a las personas con la que podría hacer equipo:

“Cynthia me gusta mucho porque vi sus novelas y siento que no es tan villana en la vida real. Moisés me pareció muy buena persona. Y Yahir se ve que entrena fuerte”, explicó.

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Esta no es el primer contacto que Vigna tiene con el espectáculo nacional, hace unos meses se sumó a Supernova Génesis, cuando Samadhi Zendejas canceló su participación.

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