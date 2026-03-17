Alana Flores ya tiene contrincante en "Supernova Génesis", la argentina Flor Vigna quien subirá el ring para ocupar el lugar que la actriz, Samadhi Zendejas, dejó libre.

La noticia se dio a conocer esta noche, en un evento, en el que además se presentó al cantante Óscar Maydon como el nuevo invitado musical.

Vigna no es ninguna improvisada en este tipo de eventos, es bicampeona, hasta ahora invicta, en su país y tiene una trayectoria en la pantalla chica y la música.

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Originario de Buenos Aires, Flor es actriz, modelo, cantante y bailarina. Ha participado en telenovelas como “Mi hermano es un clon”, y múltiples programas de televisión como “Mundos opuestos”.

En el terreno musical, Flor debutó en 2021 en plataformas digitales como YouTube, donde comenzó a publicar su música. Actualmente tiene 112 mil suscriptores en su canal oficial y supera los 186 mil oyentes en Spotify, aunque todavía no ha lanzado ningún disco.

Óscar Maydon se suma a Supernova Genesis

"Supernova Genésis" no sólo tendrá espectáculos de pelea, también musicales.

Hace algunas semanas, los organizadores del evento anunciaron la participación de Carín León para amenizar el evento, ahora, se anunció que el sonorense no estará solo.

Óscar Maydon también subirá al ring para interpretar varios de sus éxitos, como "Tu boda", "Madonnna" o "Volver al futuro".

El evento se realizará el próximo 26 de abril en la Arena CDMX, y será transmitido en vivo a través de Netflix.