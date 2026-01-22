Más Información
Carín León será el encargado de la música para Supernova Génesis, el evento de boxeo que recibirá a cantantes, actores, estrellas de reality shows e influencer para medirse sobre el ring.
Pese a haber anunciado hace unas horas que el cantante fue diagnosticado con dengue, el intérprete de “Según quien” no tendrá problemas para hacer su aparición triunfa,l el próximo 26 de abril en la Arena CDMX.
¿El tiempo que Carín cantará?, hasta el momento se desconoce, se espera que su actuación dure, aproximadamente, la misma extensión del show que ofreció Christian Nodal, hace un año, cuando interpretó siete de sus canciones más conocidas, es decir, alrededor de 20 minutos.
El evento además, apuesta por la profesionalización, pues para este 2026 se alió con el Consejo Mundial de Boxeo, organismo que avalará los combates e incluso hará cinturones especiales para los vencedores.
Lee también: Carín León es diagnosticado con dengue; el cantante pospone conciertos
Así mismo, Supernova Génesis busca crecer en audiencia para competir con L Velada del Año de Ibai Llanos y ahora se transmitirá en Netflix, con una cartelera que emocionó a más de uno, aquí te dejamos la lista completa:
Milica vs Ari Geli
Elabraham vs Nando
Lupita Villalobos vs Kim Shantal
Mario Bautista vs Aarón Mercury
Alana Flores vs Samahdi Zendejas
Lonche vs Willito
Lee también: Carín León se pronuncia tras la tragedia en Hermosillo, su tierra natal: “que la fuerza y la fe los abracen”
"Barbie" Juárez apoya el boxeo de streamers
Pese a que en redes sociales se ha comentado mucho que las peleas de streamers demeritan y faltan al respeto al boxeo, "Barbie Juárez", una de las representantes nacionales de mayor trayectoria las apoya.
“Estaría padrísimo poder meter una pelea como estas junto con estos chicos que la verdad no le faltan al respeto al boxeo porque ellos lo hacen de una manera que acuerdan con careta y se preparan, no es tan fácil durar cuatro rounds de la manera que lo hacen”, dice.
Además, la boxeadora asegura que le interesaría unirse con un duelo frente a Jacky Nava y aportar a la conversación con la que eventos como Super Nova Génesis inspiran a cada vez más mujeres a practicar el boxeo y verlo como algo “natural”.
