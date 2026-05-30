El caso de Yakiri Rubio, la joven que tras asesinar a uno de sus atacantes sexuales fue encarcelada en la Ciudad de México, está siendo llevado a la pantalla grande de la mano de Karla Souza.

La actriz de Nosotros los nobles y How to get away with murder forma parte de Legítima, cinta que se ha estado rodando en locaciones de la Ciudad de México, como la colonia Guerrero, donde se le vio manejando una camioneta.

Yakiri, la mujer en la que está basada la cinta, fue atacada en diciembre de 2013: fue secuestrada por dos hombres y llevada a un hotel, donde fue violada. Uno de los agresores intentó asesinarla y ella, utilizando el cuchillo que éste portaba, lo hirió en el cuello, lo que causó su muerte.

La joven de entonces 20 años estuvo en prisión del 17 de diciembre de 2013 al 5 de marzo de 2014, siendo defendida por la abogada Ana Katiria Suárez Castro. Fue liberada cuando las autoridades determinaron que el accionar de Yakiri había sido en legítima defensa.

Legítima está siendo dirigida por Elisa Miller, ganadora en Cannes por el cortometraje Ver llover y realizadora del largometraje Tiempo de huracanes, bajo la producción de Pimienta Films, de Nicolás Celis (ROMA).

“Es un tema que es muy personal para mí, además del de muchas mujeres. De alguna manera, retratar en el cine una historia verídica nos ayuda a entender un poco más de lo que sucede tras bambalinas y el por qué quizás la mujer no se siente segura y protegida en nuestro país”, dice brevemente Karla, quien optó por no decir su personaje.

En 2024, el propio Celis informó que la cinta estaría basada en el libro En legítima defensa (nombre que se encuentra en los permisos de filmación), escrito por la abogada Suárez.

“Llevamos años de amigos y ahora estamos en eso”, apuntó en aquella ocasión el productor.

La historia de Yakiri generó protestas y campañas en redes como #YakiriLibre, convirtiéndose en un caso emblemático sobre legítima defensa, violencia sexual y fallas institucionales en México. Tras su liberación, Yakiri participó en iniciativas de prevención de violencia.

Alza la voz

Karla reveló en 2018 haber sido violada por un director del que jamás reveló su identidad. En 2022 protagonizó La caída, cinta que se inspiró en el caso real de abuso sexual en el equipo de clavados mexicano y que le valió nominación como Mejor Actriz al Ariel, por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Después incursionó en la producción con Hiedra, filme que habla de las marcas en la infancia y la violencia, galardonada con el premio a Mejor Guion en la sección Orizzonti del festival de Venecia, la cual está esperando fecha de estreno.

A la cancha

Karla asistió el jueves a la premier de México 86, película que protagoniza al lado de Diego Luna, en donde se relata la manera en que el país obtuvo la sede de ese Mundial de Futbol, luego de la renuncia de Colombia.

La actriz interpreta a Susana, amante del personaje de Luna, quien a su vez es presidente de la Federación Mexicana de Futbol, colaborador con Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa.

El filme, que llegará a Netflix este jueves 5 de junio, está proyectándose ahora en algunas salas alternativas.

“Era mostrar a una mujer de los 80, pero que se apuntara a una mujer como la que vemos hoy, más independiente. En ese entonces las mujeres apenas comenzaban a divorciarse, a tener su propio trabajo y queríamos retratar a un personaje femenino así, que no tuviera que ver necesariamente con el futbol, con esa fuerza femenina”, expresa Karla.

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