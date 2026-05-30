La mesa está servida para una extraordinaria final de la Concacaf Champions Cup, en la que Toluca y Tigres buscan coronarse en el torneo internacional para ganarse su boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.

Esta tarde-noche, el estadio Nemesio Díez será testigo de un choque titánico, donde los Diablos Rojos van por su tercera Concachampions, mientras que los felinos de la U apuntan a su segundo título.

Ambos clubes quedaron fuera de la Liguilla en cuartos de final del Clausura 2026, por lo que suman 20 días sin disputar un partido de alto nivel.

Sin embargo, Israel López, exjugador del Toluca, no considera que eso vaya a impactar en el desempeño de los equipos.

"Es algo muy cierto; el que hayan quedado fuera de la Liguilla y que ambos tengan ese tiempo de preparación causa cierta incógnita, pero me parece que ambas escuadras van a llegar con todo”, señaló.

Para Toshiro, en la final de la Concacaf hay “dos equipos muy fuertes” que, seguramente, regalarán un juego “muy intenso y muy cerrado”.

Aunque el equipo de Antonio Mohamed presenta las bajas de Jesús Gallardo y Alexis Vega, ambos con la Selección Mexicana, el hoy analista de Fox One confía en que el argentino sabrá cómo manejar esas ausencias.

“Son dos bajas importantes, dos jugadores que Mohamed normalmente utiliza por la banda izquierda con Gallardo y Vega. Obviamente, no digo que no los puedan suplir, Toluca tiene un gran plantel”, recalcó.

La localía del conjunto escarlata para este juego es la gran clave para poder conquistar el título internacional, razón por la que el ex seleccionado mexicano coloca a los Diablos Rojos como favoritos al campeonato.

“La fortaleza es la localía. El Nemesio pesa y pesa mucho; venir a jugar acá no es nada fácil para ningún equipo. El ambiente a favor de Toluca lo siente el rival. Ahí es donde yo pondría cierta inclinación hacia Toluca”, señaló López previo a la final.

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