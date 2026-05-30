“La historia del club me convenció”, recitó Joao Paulo Dias Paulinho en su presentación como futbolista del Toluca en julio de 2024.

Unos semestres más tarde, el delantero portugués se coloca como uno de los futbolistas que forman parte de un capítulo histórico para la institución escarlata, ya que fue fundamental en la conquista del bicampeonato de Liga MX.

Con goles que han significado campeonatos, el atacante luso se ha colado en el corazón de la afición escarlata para colocarse como un referente del plantel actual y ser recordado por generaciones futuras como una figura, pero no como leyenda.

“Me parece que ídolo sí, definitivamente”, señaló Israel López sobre Paulinho. “Es un jugador muy importante, ha hecho bien las cosas”, agregó.

Aunque ya tiene cuatro títulos con el equipo y registra 61 anotaciones en 87 juegos, el exfutbolista escarlata considera que todavía necesita más argumentos para poder ser considerado como leyenda.

“Para llegar a leyenda me parece que todavía le falta un poquito más. Hay muy pocos que son leyenda en esta institución y me parece que tienen su trabajo y su camino recorrido ahí”, compartió Toshiro.

El portugués tiene tres títulos de goleo en la Liga MX y es pilar de Antonio Mohamed.

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