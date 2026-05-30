En diciembre de 2024, Toluca apuntó a Antonio Mohamed como su entrenador para el Clausura 2025, a quien presentaron como “un competidor, ganador y campeón”, y vaya que no ha decepcionado.

A lo largo de su estadía, el Turco ha conseguido cuatro títulos (Torneo Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025 y Apertura 2025) y ahora busca añadir a su colección la Concacaf Champions Cup.

La labor del argentino en el cuadro escarlata ha cumplido con las expectativas; así lo considera Israel López, exjugador del equipo mexiquense.

“En general, bien, de 10. Creo que la gestión de Mohamed ha sido fundamental e importantísima”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El desempeño del cuadro choricero ha sido notable, algo que reconoce Toshiro, quien también enfatizó el histórico bicampeonato del club, lo que considera llegó por la gran labor del cuerpo técnico y la directiva.

“El nivel futbolístico de los jugadores también ha crecido enormemente y no es fácil ganar un bicampeonato y de la manera en la que lo hizo Toluca habla muy bien de todo el trabajo: cuerpo técnico, jugadores y directiva. Incluso creo que lo están haciendo bien. Es uno de los equipos que hoy en día veo fuerte en el futbol mexicano”, comentó el exjugador escarlata.

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