Acción, deporte y aventuras relajadas. Para este verano, Nintendo Switch 2 tiene juegos para distintos tipos de gamers y nosotros probamos tres de ellos: Metroid Prime 4: Beyond, Mario Tennis Fever y Pokémon Pokopia.

Te dejamos nuestras impresiones:

La exploración vuelve a ser el corazón de la experiencia. Foto: Especial

Metroid Prime 4: Beyond

Después de una larga espera, Samus Aran regresa con una aventura que apuesta por la exploración y la inmersión. En nuestra prueba de Metroid Prime 4: Beyond recorrimos parte de Viewros, un misterioso planeta selvático donde los caminos ocultos y las criaturas alienígenas convierten cada recorrido en un descubrimiento constante.

La exploración vuelve a ser el corazón de la experiencia. Escanear estructuras, encontrar pistas y desbloquear nuevas rutas resulta tan importante como combatir. A esto se suman habilidades psíquicas que permiten interactuar con el entorno de formas inéditas dentro de la saga.

También destaca la presencia de Sylux, uno de los antagonistas más esperados por los seguidores de la franquicia, así como la participación de los lamornianos, habitantes de este misterioso mundo.

En el apartado técnico, el juego luce especialmente bien en Nintendo Switch 2 gracias a una mayor resolución, una tasa de cuadros más estable y compatibilidad con HDR, lo que resalta la riqueza visual de la jungla alienígena.

La Vi-O-La, una moto futurista que sirve tanto para desplazarse como para combatir, aporta variedad a la exploración y se perfila como una de las novedades más interesantes de esta entrega.

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Las raquetas furor añaden efectos inesperados. Foto: Especial

Mario Tennis Fever

La serie deportiva de Mario regresa con una fórmula familiar, pero mucho más espectacular. Los partidos se sienten dinámicos gracias a la combinación de golpes clásicos, movimientos defensivos y los nuevos golpes furor. Mantener peloteos largos permite llenar un medidor especial que puede cambiar el rumbo de un encuentro con ataques potenciados.

Las raquetas furor añaden efectos inesperados, como alterar partes de la cancha o afectar temporalmente a los rivales, generando situaciones tan estratégicas como caóticas.

Otro de sus puntos fuertes es la variedad de contenido. Con 38 personajes, el elenco más amplio de la historia de la serie, el juego ofrece múltiples estilos para experimentar.

Además del modo torneo y las competencias en línea, encontramos una curiosa campaña donde Mario y sus amigos son transformados en bebés y deben recuperar sus habilidades tenísticas mientras enfrentan monstruos en una isla remota.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, el modo realista permite utilizar los Joy-Con 2 como si fueran una raqueta.

En Pokémon Pokopia controlamos a un Ditto que adopta forma humana. Foto: Especial

Pokémon Pokopia

Entre los tres títulos, Pokémon Pokopia fue quizá la mayor sorpresa. En lugar de enfocarse en combates o capturas, propone una experiencia relajada de construcción y convivencia. Aquí controlamos a un Ditto que adopta forma humana para reconstruir un mundo abandonado junto a diversos Pokémon, transformándolo poco a poco en una comunidad llena de vida.

Durante nuestra prueba quedó claro que la creatividad es uno de sus mayores atractivos. Los Pokémon no solo acompañan al jugador, sino que también aportan habilidades para modificar el entorno. Desde hacer crecer la vegetación, hasta cruzar océanos o eliminar obstáculos, cada acción ayuda a expandir las posibilidades de construcción.

La personalización también juega un papel importante mediante la creación de muebles, objetos y espacios completamente adaptados al estilo de cada jugador.

La experiencia se complementa con ciclos de día y noche, cambios climáticos y un sistema social que permite recibir visitas o explorar las creaciones de otros usuarios.

Personajes como el Profesor Tangrowth, Palidachu, Musgorlax y el Maestro Smeargle aportan personalidad a una propuesta que recuerda a los simuladores de vida más populares, pero con el encanto característico del universo Pokémon.

Para quienes buscan una aventura tranquila y creativa, podría convertirse en una de las apuestas más interesantes de la temporada.

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