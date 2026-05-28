WhatsApp Liquid Glass ya se encuentra disponible para varios usuarios de iPhone. Este nuevo diseño le permite a la app de Meta mostrar un rediseño visual de la interfaz que añade efectos de transparencia, menús translúcidos y botones flotantes.

Esta actualización ya está disponible para iOS 26, y modifica la forma en la que se perciben los elementos dentro de la app. Básicamente se puede ver una interfaz más limpia y menos saturada visualmente.

Pese a que desde hace un año se anunciaron estos cambios, la actualización ha llegado de forma gradual y varios usuarios ya cuentan con esta nueva interfaz. Pero si tu aún no cuentas con ella, te decimos los pasos que debes seguir para obtenerla.

Paso a paso: cómo obtener WhatsApp Liquid Glass para iPhone. Imagen creada con IA

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Esto debes hacer para obtener WhatsApp Liquid Glass

Para aquellos usuarios que aún no han podido ver la actualización de WhatsApp en sus equipos, pueden seguir una serie de pasos para actualizar la aplicación.

Con ello, no tendrán que esperar a que el sistema aplique el cambio. Los pasos a seguir son:

Ingresa a la App Store.

Busca WhatsApp .

. Comprueba si hay una actualización pendiente. Si es así, da clic en "Actualizar"

Una vez actualizada la app deberás forzar el cierre completo desde la multitarea para poder visualizar los cambios.

En caso de que no haya ningún cambio a pesar de haber actualizado, es probable que esta actualización aún no llegue a tu equipo, por lo que deberás esperar a que hasta que la nueva interfaz aparezca por sí sola.

Recuerda que esta actualización por el momento solo llegará a iPhone, por lo que dispositivos como iPad o Mac no tendrán el diseño de WhatsApp Liquid Glass.

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