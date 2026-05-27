Techbit | 27-05-26 | 15:04 | Francisco Osorio | Actualizada | 27-05-26 | 15:04 |

es uno de los canales de comunicación más populares, debido a su acceso fácil, sus funciones atractivas y el sistema de seguridad con el que cuenta. Pero lamentablemente, cada mes ciertos celulares se vuelven incompatibles con esta aplicación por un importante motivo.

En te explicamos por qué sucede eso y qué dispositivos resultarán afectados el siguiente mes.

¿Por qué los celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp?

La app de se actualiza constantemente para fortalecer su sistema de seguridad y diseño. Sin embargo, dichas actualizaciones no son soportadas por todos los celulares, sobre todo cuando se considera que su sistema operativo es obsoleto.

Al no recibir esas mejoras, los dispositivos también se vuelven más vulnerables a sufrir ciberataques, por lo que la aplicación prefiere dejarlos sin servicio antes de exponerlos a este tipo de amenazas.

WhatsApp notifica a los usuarios cuando su celular dejará de ser compatible. Foto: Unsplash
WhatsApp notifica a los usuarios cuando su celular dejará de ser compatible. Foto: Unsplash

Leer también

¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp en junio de 2026?

¡Atención! El próximo mes de junio, WhatsApp sólo estará disponible en celulares Android 5.0 y superiores, y en iPhone con iOS 15.1 en adelante.

Lo anterior significa que la mayoría de teléfonos lanzados en 2014 o más atrás dejarán de ser compatibles. Aquí algunos modelos:

iPhone

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores

HTC

  • One M7
  • Desire 500
  • Desire 300
  • Desire 601

Huawei

  • Ascend P6
  • Ascend G6
  • Ascend Y530

LG

  • Optimus G
  • Optimus L5, (conocido como E610)
  • Optimus L7 II
  • L70
  • L90

Motorola

  • Moto G primera generación
  • Moto E primera generación
  • Moto X primera generación

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Ace 4
  • Galaxy Core II

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia M
  • Xperia E1
  • Xperia L
  • Xperia SP
Aunque tu celular pierda acceso a WhatsApp, tu cuenta no resulta afectada. Foto: Unsplash
Aunque tu celular pierda acceso a WhatsApp, tu cuenta no resulta afectada. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

Si tu celular aparece en el listado, debes estar preparado porque en cualquier momento podría notificarte que dejará de recibir sus actualizaciones.

¡Pero no todo está perdido! En caso de que te suceda, tu cuenta no resultará afectada. Y además, te recomendamos crear una copia de seguridad para no perder el historial de tus chats y transferirlo a otro dispositivo más moderno.

Otra solución es usar la versión escritorio de la app; aunque ofrece las mismas funciones que desde el celular, puede ayudarte a seguir enviando y recibiendo mensajes urgentes.

Y por último, si está en tus posibilidades, trata de conseguir un equipo más moderno, que soporte tanto las actualizaciones como los nuevos parches de seguridad.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]