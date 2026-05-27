WhatsApp es uno de los canales de comunicación más populares, debido a su acceso fácil, sus funciones atractivas y el sistema de seguridad con el que cuenta. Pero lamentablemente, cada mes ciertos celulares se vuelven incompatibles con esta aplicación por un importante motivo.

En Techbit te explicamos por qué sucede eso y qué dispositivos resultarán afectados el siguiente mes.

¿Por qué los celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp?

La app de Meta se actualiza constantemente para fortalecer su sistema de seguridad y diseño. Sin embargo, dichas actualizaciones no son soportadas por todos los celulares, sobre todo cuando se considera que su sistema operativo es obsoleto.

Al no recibir esas mejoras, los dispositivos también se vuelven más vulnerables a sufrir ciberataques, por lo que la aplicación prefiere dejarlos sin servicio antes de exponerlos a este tipo de amenazas.

WhatsApp notifica a los usuarios cuando su celular dejará de ser compatible. Foto: Unsplash

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¿Qué celulares ya no podrán usar WhatsApp en junio de 2026?

¡Atención! El próximo mes de junio, WhatsApp sólo estará disponible en celulares Android 5.0 y superiores, y en iPhone con iOS 15.1 en adelante.

Lo anterior significa que la mayoría de teléfonos lanzados en 2014 o más atrás dejarán de ser compatibles. Aquí algunos modelos:

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores

HTC

One M7

Desire 500

Desire 300

Desire 601

Huawei

Ascend P6

Ascend G6

Ascend Y530

LG

Optimus G

Optimus L5, (conocido como E610)

Optimus L7 II

L70

L90

Motorola

Moto G primera generación

Moto E primera generación

Moto X primera generación

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Ace 4

Galaxy Core II

Sony

Xperia Z

Xperia M

Xperia E1

Xperia L

Xperia SP

Aunque tu celular pierda acceso a WhatsApp, tu cuenta no resulta afectada. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si tu celular deja de ser compatible con WhatsApp?

Si tu celular aparece en el listado, debes estar preparado porque en cualquier momento WhatsApp podría notificarte que dejará de recibir sus actualizaciones.

¡Pero no todo está perdido! En caso de que te suceda, tu cuenta no resultará afectada. Y además, te recomendamos crear una copia de seguridad para no perder el historial de tus chats y transferirlo a otro dispositivo más moderno.

Otra solución es usar la versión escritorio de la app; aunque ofrece las mismas funciones que desde el celular, puede ayudarte a seguir enviando y recibiendo mensajes urgentes.

Y por último, si está en tus posibilidades, trata de conseguir un equipo más moderno, que soporte tanto las actualizaciones como los nuevos parches de seguridad.

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