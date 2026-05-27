YouTube quiere que los usuarios sepan, casi de inmediato, cuándo un video fue creado o modificado con inteligencia artificial (IA).

En respuesta a la creciente preocupación por la transparencia digital, la plataforma anunció una serie de cambios que harán más visibles las etiquetas de contenido modificado o sintético que, incluso, permitirán detectar automáticamente videos generados con IA.

La actualización llega en un momento en que las herramientas de IA generativa son cada vez más utilizadas para crear imágenes, voces y escenas hiperrealistas, muchas veces difíciles de distinguir de un contenido auténtico. Con estas medidas, YouTube busca ofrecer más contexto a los espectadores sin afectar la creatividad de los creadores.

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Etiquetas más visibles en videos y Shorts

Desde 2024, la plataforma ya contaba con etiquetas para que los creadores indicaran si un contenido había sido alterado o generado mediante IA. Sin embargo, ahora YouTube cambiará la ubicación de esos avisos para que sean mucho más fáciles de identificar.

En los videos de formato largo, la etiqueta aparecerá justo debajo del reproductor, antes de la descripción. Mientras que en YouTube Shorts se mostrará directamente sobre el video mediante una superposición visible.

YouTube explicó en un comunicado que esta medida aplicará especialmente para contenidos fotorrealistas o significativamente alterados, es decir, aquellos que podrían generar confusión entre los usuarios.

Mientras que en materiales menos sensibles, como animaciones o ediciones ligeras, seguirán mostrando la declaración únicamente dentro de la descripción expandida.

La plataforma detectará videos creados con inteligencia artificial para ofrecer más transparencia a los usuarios. Foto: YouTube

YouTube detectará contenido con IA automáticamente

Otro de los cambios más relevantes es que, a partir de mayo de 2026, YouTube comenzará a implementar señales internas capaces de identificar automáticamente contenido generado con IA.

Si el sistema detecta un uso importante de IA y el creador no incluyó la etiqueta correspondiente, la plataforma podrá añadirla de forma automática para mantener la transparencia dentro del ecosistema.

Aun así, los creadores conservarán cierto control sobre estas decisiones. En caso de considerar que hubo un error, podrán solicitar modificaciones desde YouTube Studio.

La única excepción será cuando el contenido provenga de herramientas propias de YouTube, como Veo o Dream Screen, o cuando incluya metadatos C2PA que acrediten su origen sintético.

Transparencia sin afectar la monetización

YouTube aseguró que estas etiquetas no influirán en el alcance, las recomendaciones o la monetización de los videos. El objetivo, dijo la compañía, es ayudar a los usuarios a comprender mejor qué están viendo en una era donde la inteligencia artificial avanza a gran velocidad.

Con estos ajustes, la plataforma intenta encontrar un equilibrio entre la innovación creativa y la necesidad de ofrecer información clara a millones de espectadores que consumen contenido todos los días.

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