[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio dedicado a informar sobre los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más importante de la conferencia matutina este miércoles 27 de mayo, desde Palacio Nacional:
Nación 09:35 AM
A las 9:35 finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 09:34 AM
A las 9:34 finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 09:27 AM
En cuanto al Plan Kukulcán, la estrategia de vigilancia para el Mundial 2026, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional informó que siguen la coordinación con las autoridades estatales y que "todo va conforme a lo planeado".
Nación 09:24 AM
La titular del Ejecutivo negó que existiera alguna investigación contra algún Gobernador o Gobernadora actual.
Nación 09:22 AM
Los otros dos agentes de la CIA que participaron en el operativo en Chihuahua se retiraron del país, reveló Sheinbaum Pardo.
Nación 09:19 AM
Respecto a la comparecencia de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, la presidenta expresó que le corresponde a la FGR informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo. Añadió que fueron 7 funcionarios y exfuncionarios que fueron a declarar.
"No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona", agregó Omar García Harfuch sobre la ficha de Interpol a Rocha Moya.
Nación 09:16 AM
Sobre el lanzamiento de un video video inédito de BTS en su visita a Palacio Nacional, la Presidenta destacó los mensajes positivos de la música que realizan.
Nación 09:13 AM
"Seguimos con el compromiso que hicimos con ellos. Que no robamos, que no mentimos y que nunca los vamos a traicionar (...) nunca vamos a traicionar el pueblo", aseguró Sheinbaum Pardo a unos días de cumplirse dos años de llegar a la Presidencia.
Nación 09:06 AM
Sheinbaum Pardo destacó la reducción del paso de fentanilo a Estados Unidos en un 76%, de acuerdo con datos de CBP.
Nación 08:57 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia que su informe del 31 de mayo será en el Monumento a la Revolución en la capital del país.
Nación 08:54 AM
La reunión de Sheinbaum Pardo con Jamieson Greer, Representante Comercial de los Estados Unidos no se realizará debido a que tuvo "otras cosas que hacer" con la administración del presidente Donald Trump, informó la mandataria federal.
Nación 08:48 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación indicó que hoy tendrá una nueva reunión con integrantes de la CNTE, así como el jueves y viernes que prevén realizar otras mesas de trabajo.
La titular de la Segob dijo que se avanza en las reuniones porque hay "diálogo respetuoso" y "atento".
"Ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del Gobierno Federal y el gobierno estatal", expresó.
Nación 08:47 AM
Sobre la operación denominada ‘Orca XI’, México participó con detenciones, informó el titular de Seguridad y Protección Ciudadana.
Nación 08:45 AM
La titular del Ejecutivo aseguró que se ha fortalecido mucho la inteligencia del Estado mexicano con las reuniones diarias que mantiene con el Gabinete de Seguridad y distintos gobernadores y gobernadoras del país.
Nación 08:43 AM
"Hay estado mexicano y hay instituciones del estado mexicano que coordinan personas valientes", reconoció Sheinbaum Pardo al destacar el trabajo de Omar García Harfuch, Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Nación 08:40 AM
"El objetivo de dar tantos detalles es que el pueblo de México conozca el trabajo cotidiano que hace el Gabinete de Seguridad", dijo la Presidenta de México al concluir las presentaciones de los integrantes de dicho Gabinete.
Nación 08:37 AM
El secretario de Marina destacó que en la actual administración se han asegurado un total de 71.4 toneladas de cocaína, nueve aseguramientos en las ultimas 8 semanas.
También reporta más de 149 mil litros de combustible decomisados y la detención de 249 personas, algunas de ellas de distintas nacionalidades.
Nación 08:34 AM
El titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, enfatizó que la dependencia mantiene una fuerza operativa de más de 79 mil elementos navales distribuidos en el Océano Pacifico, Golfo de México y el Caribe, con el objetivo de contribuir a la estrategia de Seguridad en el país.
Nación 08:26 AM
El secretario de la Defensa Nacional explicó que en Sinaloa se han detenido a 14 objetivos prioritarios. Cabe destacar que el estado es prioritario por los indices de homicidios dolosos que reporta.
En la entidad se han desplegado más de 13 mil elementos, el despliegue más amplio de todas las entidades del país.
En el balance que presenta incluye los estados de Jalisco, Edomex, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, entre otros, donde reporta detenciones relevantes, aseguramientos de droga y armas, así como el despliegue de elementos de seguridad.
Nación 08:16 AM
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que la Defensa ha participado en la detención de más de 42 mil delincuentes, el aseguramiento de más de 22 mil armas, así como el aseguramiento de 192 toneladas de droga.
La Defensa también ha desmantelado 2 mil 325 laboratorios de metanfetaminas, sin que reporte el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo.
Nación 08:02 AM
García Harfuch aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de mil 400 cuentas de personas ligadas a distintos delitos.
Subrayó acciones del Operativo Enjambre y la estrategia de seguridad en varios estados con índices delictivos altos que ahora presentan una reducción, entre ellos Jalisco, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
Nación 07:58 AM
El secretario de Seguridad federal aseguró que desde el inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo, se han detenido a cerca de 54 mil personas por delitos de alto impacto.
Agregó que se han detenido 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos 7 presidentes municipales en funciones al momento de su detención.
Nación 07:53 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las acciones de seguridad se realizan con inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial en el país.
Detalló que el promedio diario de homicidios dolosos mantienen una tendencia a la baja, ya que de septiembre de 2024 a mayo del 2026, se registra una baja del 49% en el promedio diario nacional de homicidios dolosos.
Nación 07:46 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó la estrategia de jóvenes para que vuelvan a la escuela y los distintos programas para las infancias y juventudes en el país, con el objetivo de evitar que caigan en actividades delictivas.
Habló del Tianguis del Bienestar, el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" y los más de 6 millones de servicios y trámites ofrecidos a la población.
Nación 07:43 AM
La Presidenta de México reconoció que el país registra baja en homicidios en un 49%.
Nación 07:41 AM
A las 7:41 de la mañana inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del Gabinete de Seguridad y la titular de la Segob.
Mira aquí la transmisión en vivo:
nro
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Marchas y bloqueos en CDMX este 27 de mayo; CNTE, estudiantes y colectivos complicarán la movilidad
Nación
Sheinbaum confirma salida de agentes de la CIA tras operativo en Chihuahua; no contaban con acreditación oficial,señala
Espectáculos
BTS muestra su emoción en el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional en la CDMX
Tendencias
Pensión Bienestar 2026: ¿quién recibe HOY, 27 de mayo su depósito de 6 mil 400 pesos?; consulta aquí