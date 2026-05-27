Respecto a la comparecencia de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, la presidenta expresó que le corresponde a la FGR informar sobre los procedimientos que están llevando a cabo. Añadió que fueron 7 funcionarios y exfuncionarios que fueron a declarar.

"No porque haya una ficha roja se puede detener a la persona", agregó Omar García Harfuch sobre la ficha de Interpol a Rocha Moya.



