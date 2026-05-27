Autopistas | 27-05-26 | 08:00 | Actualizada | 27-05-26 | 08:00 |

La Ciudad de México no solo será el escenario de algunos de los partidos más esperados del Mundial 2026. También será el epicentro de la movilidad, las reuniones entre amigos y el consumo digital durante las semanas de competencia.

De acuerdo con datos compartidos por DiDi México, la capital del país concentrará cerca del 25% de la demanda nacional de viajes y pedidos realizados a través de aplicaciones durante la temporada mundialista. Un fenómeno que también impactará directamente en la movilidad urbana y el uso de servicios automovilísticos en la CDMX.

Apps de movilidad y autos por aplicación tendrán alta demanda en CDMX

Tomando como referencia el partido amistoso entre México y Portugal, la plataforma de DiDi registró cerca de 700 mil viajes durante las horas previas y el tiempo que duró el encuentro.

Los servicios más utilizados fueron:

  • DiDi Express
  • Pon Tu Precio
  • DiDi Moto

Esto confirma que durante eventos masivos deportivos, los servicios de transporte por aplicación se convierten en una de las principales alternativas para evitar problemas de estacionamiento, tráfico o consumo de alcohol al volante.

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La expectativa para los próximos partidos es todavía mayor, especialmente considerando que más de 5 millones de turistas llegarán a la capital durante los 39 días de competencia.

Iztapalapa, Cuauhtémoc y GAM lideran solicitudes de viajes

Las alcaldías con mayor actividad tanto en movilidad como en pedidos digitales de DiDi fueron:

  • Iztapalapa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero

Estas zonas concentraron el mayor número de solicitudes de viajes y pedidos de comida y bebidas, reflejando cómo cambia la dinámica urbana durante partidos de futbol de alta convocatoria.

Para automovilistas y conductores por aplicación, esto también representa un incremento importante en oportunidades de viaje y demanda de traslados nocturnos.

El consumo durante los partidos también dispara pedidos de comida y cerveza

Además del aumento en movilidad, el comportamiento de consumo durante los encuentros también mostró cifras interesantes.

Las categorías más pedidas en la CDMX fueron:

  1. Pizza
  2. Pollo y alitas
  3. Hamburguesas
  4. Sushi
  5. Comida mexicana

Mientras tanto, en DiDi Shop los productos más solicitados fueron:

  • Cervezas
  • Refrescos
  • Papas fritas

A nivel nacional, los pedidos de cerveza crecieron 160% durante el partido México vs Portugal, mientras que las papas fritas aumentaron 66% en comparación con otros eventos deportivos como el Clásico Nacional entre América y Chivas disputado en febrero de 2026.

Movilidad inteligente será clave durante el torneo

Con miles de personas desplazándose diariamente hacia restaurantes, bares, fan zones y estadios, las aplicaciones de movilidad jugarán un papel importante para reducir complicaciones de tránsito y facilitar traslados seguros.

La tendencia también confirma cómo las plataformas digitales ya forman parte de la experiencia, con transporte, entregas y servicios financieros dentro de una misma aplicación.

Para los usuarios, esto significa tener alternativas para:

  • Evitar manejar después de reuniones
  • Reducir tiempos de traslado
  • Pedir comida y bebidas durante los partidos
  • Realizar pagos digitales desde una sola plataforma

La CDMX vivirá uno de los periodos de mayor movilidad del año

Todo apunta a que la capital mexicana enfrentará uno de los momentos de mayor actividad vehicular y demanda de transporte de 2026.

Entre aficionados locales, turistas internacionales y eventos relacionados con el torneo, las aplicaciones de movilidad y delivery serán fundamentales.

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