La Ciudad de México no solo será el escenario de algunos de los partidos más esperados del Mundial 2026. También será el epicentro de la movilidad, las reuniones entre amigos y el consumo digital durante las semanas de competencia.

De acuerdo con datos compartidos por DiDi México, la capital del país concentrará cerca del 25% de la demanda nacional de viajes y pedidos realizados a través de aplicaciones durante la temporada mundialista. Un fenómeno que también impactará directamente en la movilidad urbana y el uso de servicios automovilísticos en la CDMX.

Apps de movilidad y autos por aplicación tendrán alta demanda en CDMX

Tomando como referencia el partido amistoso entre México y Portugal, la plataforma de DiDi registró cerca de 700 mil viajes durante las horas previas y el tiempo que duró el encuentro.

Los servicios más utilizados fueron:

DiDi Express

Pon Tu Precio

DiDi Moto

Esto confirma que durante eventos masivos deportivos, los servicios de transporte por aplicación se convierten en una de las principales alternativas para evitar problemas de estacionamiento, tráfico o consumo de alcohol al volante.

Lee también Los autos que menos gasolina gastan en México en 2026

La expectativa para los próximos partidos es todavía mayor, especialmente considerando que más de 5 millones de turistas llegarán a la capital durante los 39 días de competencia.

Iztapalapa, Cuauhtémoc y GAM lideran solicitudes de viajes

Las alcaldías con mayor actividad tanto en movilidad como en pedidos digitales de DiDi fueron:

Iztapalapa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Estas zonas concentraron el mayor número de solicitudes de viajes y pedidos de comida y bebidas, reflejando cómo cambia la dinámica urbana durante partidos de futbol de alta convocatoria.

Para automovilistas y conductores por aplicación, esto también representa un incremento importante en oportunidades de viaje y demanda de traslados nocturnos.

El consumo durante los partidos también dispara pedidos de comida y cerveza

Además del aumento en movilidad, el comportamiento de consumo durante los encuentros también mostró cifras interesantes.

Las categorías más pedidas en la CDMX fueron:

Pizza Pollo y alitas Hamburguesas Sushi Comida mexicana

Mientras tanto, en DiDi Shop los productos más solicitados fueron:

Cervezas

Refrescos

Papas fritas

A nivel nacional, los pedidos de cerveza crecieron 160% durante el partido México vs Portugal, mientras que las papas fritas aumentaron 66% en comparación con otros eventos deportivos como el Clásico Nacional entre América y Chivas disputado en febrero de 2026.

Movilidad inteligente será clave durante el torneo

Con miles de personas desplazándose diariamente hacia restaurantes, bares, fan zones y estadios, las aplicaciones de movilidad jugarán un papel importante para reducir complicaciones de tránsito y facilitar traslados seguros.

La tendencia también confirma cómo las plataformas digitales ya forman parte de la experiencia, con transporte, entregas y servicios financieros dentro de una misma aplicación.

Para los usuarios, esto significa tener alternativas para:

Evitar manejar después de reuniones

Reducir tiempos de traslado

Pedir comida y bebidas durante los partidos

Realizar pagos digitales desde una sola plataforma

La CDMX vivirá uno de los periodos de mayor movilidad del año

Todo apunta a que la capital mexicana enfrentará uno de los momentos de mayor actividad vehicular y demanda de transporte de 2026.

Entre aficionados locales, turistas internacionales y eventos relacionados con el torneo, las aplicaciones de movilidad y delivery serán fundamentales.

Leer también Honda City 2027: el sedán se reinventa con un diseño más moderno

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters