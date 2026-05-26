La Guardia Nacional sumará nuevas funciones en las carreteras federales de México. Y es que el Gobierno federal ya publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, donde se establece que esta corporación será la encargada de aplicar y vigilar el cumplimiento de dicho reglamento.

De entrada, el cambio generó controversia porque oficialmente la Guardia Nacional ahora tendrá participación directa en temas relacionados con tránsito y operación vial dentro de carreteras y puentes de jurisdicción federal.

El decreto fue publicado el pasado 25 de mayo de 2026 y entró en vigor un día después, es decir, este 26 de mayo.

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¿Qué dice el nuevo decreto sobre la Guardia Nacional?

Dentro del documento publicado en el DOF se establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, será responsable de aplicar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Además, el texto también señala que las indicaciones realizadas por integrantes de la Guardia Nacional tendrán prioridad cuando se encuentren realizando funciones relacionadas con el control y vigilancia del tránsito en vías federales.

Y es que esta reforma modifica distintos artículos relacionados con la circulación y operación en carreteras federales del país.

Ojo: no aplica en todas las calles del país

Sin embargo, es importante aclarar que esta medida únicamente aplica en carreteras y puentes de jurisdicción federal. Es decir, el decreto no menciona que la Guardia Nacional asumirá funciones de tránsito en calles municipales o avenidas estatales. Eso hasta el momento, ¿en un futuro podría cambiar? no lo sabemos.

Por ahora, la publicación únicamente confirma las modificaciones realizadas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y las nuevas atribuciones relacionadas con vigilancia y aplicación del reglamento en estas vialidades.

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