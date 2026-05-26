La alcaldía Benito Juárez, a través del área de Servicios Médicos y de Salud, realizó una jornada de revisión, detección y prevención de insuficiencia venosa y cáncer de piel, con la cual se fomenta el cuidado integral de la salud, además de acercar a las y los vecinos este tipo de servicios de manera gratuita, beneficiando también su economía.

Cabe recordar que el alcalde Luis Mendoza ha impulsado de manera permanente este tipo de acciones, que impactan directamente en mejores condiciones de vida para sectores vulnerables como adultos mayores, niñas, niños y mujeres, además de fomentar el cuidado preventivo como un factor determinante para anticiparse a enfermedades que pongan en riesgo la vida de las personas.

“En Benito Juárez la salud de nuestras vecinas y vecinos es algo que tomamos muy en serio, por eso, seguiremos impulsando este tipo de jornadas para detectar y atender problemas que afecten el bienestar de los benitojuarenses. También quiero recordarles que la prevención salva vidas, por eso es muy importante cuidar nuestra piel durante esta temporada de calor”, señaló el edil.

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El Centro de Atención Social Especializada (CASE) recibió a 80 personas a quienes se orientó sobre el cuidado y tratamiento de la insuficiencia venosa, así como la detección oportuna de cáncer de piel.

En este sentido, Maurilia Herrera, vecina de la demarcación resaltó lo positivo que resulta tener este tipo de servicios al alcance de toda la población, pues además de recibir la información especializada, los médicos le tomaron sus signos vitales para conocer su estado de salud actual.

“Me gusta estar pendiente de los servicios que brinda el CASE, porque es un beneficio para los que estamos aquí. Los invito: vengan, ahorita está muy fuerte la contaminación, el sol, la radiación. A mí ya me atendieron y vamos a actuar conforme a lo que me dijeron”, afirmó la vecina.

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Fernando Ruiz acudió a hacerse una revisión por unas lesiones que tiene en su rostro y destacó el profesionalismo con el que los médicos del CASE realizan su labor.

“Me hicieron una revisión y me despejaron algunas dudas acerca de una pequeña lesión que tengo. Es una gran ayuda para la gente, me dicen que es conveniente usar bloqueador, yo no lo hacía, pero ya lo haré, me voy tranquilo, porque afortunadamente no es grave mi situación”, explicó el residente.

LL