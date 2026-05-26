La alcaldía Coyoacán entregará tarjetones a los residentes de las colonias aledañas al Estadio de Ciudad de México durante la Copa del Mundo, por lo que dio a conocer los requisitos para acceder al trámite.

A través de sus redes sociales, la demarcación informó que desde mayo realiza un censo vehicular con el objetivo de garantizar la movilidad de los vecinos que habitan en las inmediaciones del recinto deportivo.

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Detalló que para registrarse será necesario presentar credencial del INE o alguna identificación oficial vigente, como licencia de conducir o pasaporte, además de una copia de la tarjeta de circulación de los vehículos que se deseen registrar.

Indicó que personal de la demarcación recorrerá las distintas colonias cercanas al estadio para llevar a cabo el censo correspondiente.

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