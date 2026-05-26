Descubre y Compra | 26-05-26 | 14:39 | Actualizada | 26-05-26 | 14:39 |

Ya sea para un regalo, para pasar tiempo en familia o para sumarlo a la colección personal, un set de LEGO a buen precio suele llamar rápidamente la atención de los fans de la marca.

Por ello, en este 2026, te comparte las mejores ofertas del que todo amante de LEGO busca para completar su colección.

Durante el Hot Sale 2026 algunos sets de Lego tendrán descuentos. Foto: LEGO
Durante el Hot Sale 2026 algunos sets de Lego tendrán descuentos. Foto: LEGO

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¿Qué sets de LEGO están en oferta durante el Hot Sale?

Para muchos , LEGO es más que un pasatiempo: se ha convertido en patrimonio emocional, pieza de diseño, objeto de arte e incluso una forma de inversión.

De esta manera, para muchas personas, conseguir el set de LEGO deseado puede requerir ahorros, paciencia e incluso disponibilidad en tiendas físicas y en línea.

Ahora, con las promociones del Hot Sale, es posible acceder a sets icónicos de muchas temáticas y a precios imperdibles.

Desde Harry Potter y Star Wars, hasta modelos inspirados en obras de arte y creaciones de la comunidad de LEGO, tanto en el portal oficial de la marca como páginas de venta en línea como y cuentan con varios sets en promoción.

Algunos sets de Lego estarán de promoción durante el Hot Sale. FOTO: LEGO
Algunos sets de Lego estarán de promoción durante el Hot Sale. FOTO: LEGO

Ofertas en la web oficial de LEGO

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  • Ideas #21351 Disney Tim Burton: Pesadilla antes de Navidad | 30% de descuento | Compra aquí
  • LEGO Icons #1032 Refugio Alpino | 30% de descuento | Compra aquí
  • Ideas #21360 Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate | 20% de descuento | Compra aquí
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Ofertas por el Hot Sale. Foto: iStock
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