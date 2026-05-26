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Ya sea para un regalo, para pasar tiempo en familia o para sumarlo a la colección personal, un set de LEGO a buen precio suele llamar rápidamente la atención de los fans de la marca.
Por ello, en este 2026, Descubre y Compra te comparte las mejores ofertas del Hot Sale que todo amante de LEGO busca para completar su colección.
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¿Qué sets de LEGO están en oferta durante el Hot Sale?
Para muchos coleccionistas, LEGO es más que un pasatiempo: se ha convertido en patrimonio emocional, pieza de diseño, objeto de arte e incluso una forma de inversión.
De esta manera, para muchas personas, conseguir el set de LEGO deseado puede requerir ahorros, paciencia e incluso disponibilidad en tiendas físicas y en línea.
Ahora, con las promociones del Hot Sale, es posible acceder a sets icónicos de muchas temáticas y a precios imperdibles.
Desde Harry Potter y Star Wars, hasta modelos inspirados en obras de arte y creaciones de la comunidad de LEGO, tanto en el portal oficial de la marca como páginas de venta en línea como Amazon y Mercado Libre cuentan con varios sets en promoción.
Ofertas en la web oficial de LEGO
- Ideas #21359 Riviera Italiana | 20% de descuento | Comprar aquí
- Marvel #76294 X-Men: Mansión X | 20% de descuento | Comprar aquí
- Ideas #21354 Crepúsculo: Casa de los Cullen | 30% de descuento | Compra aquí
- Architecture #21058 Gran Pirámide de Guiza | 30% de descuento | Compra aquí
- Ideas #21348 Dungeons & Dragons: Aventura del Dragón Rojo | 30% de descuento | Compra aquí
- Architecture #21042 Estatua de la Libertad | 30% de descuento | Compra aquí
- Ideas #21351 Disney Tim Burton: Pesadilla antes de Navidad | 30% de descuento | Compra aquí
- LEGO Icons #1032 Refugio Alpino | 30% de descuento | Compra aquí
- Ideas #21360 Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate | 20% de descuento | Compra aquí
- Wicked #75685 Arte Mural: Emerald City | 20% de descuento | Compra aquí
- Art #31216 Keith Haring: Figuras Danzantes | 20% de descuento | Compra aquí
- Disney™ #43268 Casa en la Playa de Lilo y Stitch | 30% de descuento | Compra aquí
Ofertas en Amazon
- LEGO Speed Champions Máquina del Tiempo de Volver al Futuro | 15% de descuento + 12 MSI | Comprar aquí
- LEGO Icons Barco Pirata del Capitán Jack Sparrow | 24% de descuento + 15 MSI con BBVA | Comprar aquí
- LEGO® Star Wars™ Barcaza Velera de Jabba | 30% de descuento + 15 MSI con BBVA | Comprar aquí
- LEGO One Piece Barco Pirata Going Merry | 29% de descuento + 15 MSI con BBVA | Comprar aquí
- Lego | Disney y Pixar Toy Story: Soportes para Libros de Slinky | 16% de descuento + 15 MSI con BBVA | Comprar aquí
- LEGO® Star Wars™ Halcón Oscuro | 27% de descuento + 15 MSI | Comprar aquí
Ofertas Mercado Libre
- LEGO Editions Lionel Messi: Fenómenos del Futbol 43011 | 12% de descuento | Compra aquí
- LEGO Botanicals Girasoles 40524 | 33% de descuento | Compra aquí
- LEGO Harry Potter Ford Anglia Volador 76424 | 12% de descuento | Compra aquí
- LEGO Editions Balón de Futbol 43019 | 25% de descuento | Compra aquí
- LEGO Botanicals Ramo de Rosas 10328 | 26% de descuento | Compra aquí
- Lego® Dc Batman: Batimóvil De La Serie Clásica De Tv 76328 | 24% de descuento | Compra aquí
- LEGO® Art Galaxia Vía Láctea 31212 | 14% de descuento | Compra aquí
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